رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم  بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن برسد.

باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم  بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن برسد.

به گفته وی، براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸.۱ میلیون تن گندم تحویل دولت داده شده است.

عسگری ادامه داد: با وجود اعتبار ۵۰۴ همتی در بودجه امسال دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران در مدت یک هفته پس از تحویل، به تعهدات خود عمل نکرده است که عدم پرداخت به موقع پول گندم و قیمت پایین آن، سبب شده تا گندم جایگزین جو در دامداری‌ها شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ورود دلالان به امر خرید گندم بیان کرد:  دلال مبادرت به خرید نقدی گندم با قیمت پایین و دپو آن در انبار کرده است که پیش‌بینی می‌شود به هنگام عرضه هر کیلو از این محصول استراتژیک را ۷۰ هزار تومان را به فروش برساند که این امر این یک ایراد است و باید تدبیری در این باره انجام شود.

وی گفت: عملکرد دولت در خرید تضمینی گندم، کشت سال زراعی آینده را تحت شعاع قرار داده و با نزدیک شدن به ۱۵ مهر ماه و آغاز کشت پاییزه، ممکن است کشاورز به دنبال کاشت محصولات آب بر برود.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/پرداخت مطالبات گندمکاران به ۲۲۰ همت می‌رسد
آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟
آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خالی‌فروشی ۲۰۰ هزار موردی مربوط به «زرپاد» بود؛ پلتفرمی که مدت‌هاست فعالیتی ندارد
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
آخرین اخبار
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است
پرداخت تسهیلات صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر پردیس
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در محورهای تهران، کرج، چالوس و هراز
خالی‌فروشی ۲۰۰ هزار موردی مربوط به «زرپاد» بود؛ پلتفرمی که مدت‌هاست فعالیتی ندارد
راه‌اندازی فرودگاه و تکمیل زنجیره حمل‌ونقل سرخس
کشاورزان از آبیاری درختان در ساعات گرم روز اجتناب کنند
ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن امید طی یک سال
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد/ خداحافظی با پیش فروش قطعی خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ مرداد
بازنگری مستمر دستورالعمل‌های استاندارد
لزوم ایجاد زنجیره یکپارچه ساخت از طراحی تا بهره‌برداری ساختمان
سرمایه گذاری ایران در عمان؛ ظرفیتی که هنوز بالفعل نشده است
خزانه‌های طلا در واقعیت محدود باقی مانده است
گیر کردن در آسانسور، لزوما ناشی از نقص ایمنی نیست/صدور پایان کار ساختمان فقط با تاییدیه آسانسور
دهقان‌نیا: سامانه نظارت بر طلای آنلاین راه‌اندازی شد
اطلاعیه قطعی برق در شهرقدس به دلیل آتش‌سوزی پست برق
شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در مسیر بورس/ پای پیام‌رسان‌های داخلی به بورس باز خواهد شد؟
سود ارزی خریداران اوراق مرابحه فولاد مبارکه پرداخت شد/ انتشار ۲.۳ میلیارد یورو اوراق جدید در دست بررسی است
توقف آسانسورهای دارای نقص فنی در واحدهای مسکونی فرسوده/ صدور ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور
بهره‌برداری از ۴۷۷۰ هزار واحد مسکونی شهر‌های جدید در هفته دولت
نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم/محاصره دریایی تاثیری در صنعت غذا ندارد
موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن
شاخص کل در آستانه ۶ میلیون واحد؛ شرط عبور از مقاومت چیست؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خودپرداز طلا؛ زیرساختی برای تسهیل خرید و تحویل فیزیکی طلا
بخشی از نابسامانی‌های بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است
افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر
۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دو فاز در حال اجراست