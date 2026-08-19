باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود که تولید گندم بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن برسد.

به گفته وی، براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸.۱ میلیون تن گندم تحویل دولت داده شده است.

عسگری ادامه داد: با وجود اعتبار ۵۰۴ همتی در بودجه امسال دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران در مدت یک هفته پس از تحویل، به تعهدات خود عمل نکرده است که عدم پرداخت به موقع پول گندم و قیمت پایین آن، سبب شده تا گندم جایگزین جو در دامداری‌ها شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ورود دلالان به امر خرید گندم بیان کرد: دلال مبادرت به خرید نقدی گندم با قیمت پایین و دپو آن در انبار کرده است که پیش‌بینی می‌شود به هنگام عرضه هر کیلو از این محصول استراتژیک را ۷۰ هزار تومان را به فروش برساند که این امر این یک ایراد است و باید تدبیری در این باره انجام شود.

وی گفت: عملکرد دولت در خرید تضمینی گندم، کشت سال زراعی آینده را تحت شعاع قرار داده و با نزدیک شدن به ۱۵ مهر ماه و آغاز کشت پاییزه، ممکن است کشاورز به دنبال کاشت محصولات آب بر برود.