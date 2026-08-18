باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفتوگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاریهای راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا صبح فردا (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در راس یک هیأت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.
دیدار با مقامهای ارشد عراق و چهرههای عالیرتبه این کشور و گفتوگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاریهای اقتصادی و اجرای توافقهای مشترک از جمله برنامههای رئیس مجلس در سفر به عراق است.