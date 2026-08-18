رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه فردا (چهارشنبه) در رأس یک هیأت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا صبح فردا (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در راس یک هیأت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.

دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌و‌گو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

برچسب ها: قالیباف ، عراق
خبرهای مرتبط
قالیباف با رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد
دیدار قالیباف و هیئت پارلمانی ایران با رئیس و نمایندگان مجلس عراق
قالیباف قبل از عزیمت به بغداد: در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود
قالیباف: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است
قالیباف خطاب به مقامات آمریکایی: منتظر معجزه دلقک‌هایی مثل هگست و بسنت نباشید
قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
لایحه‌ای ۱۰ ماده‌ای برای حل مشکلات تامین اجتماعی طراحی شده است
رئیس مجلس در مراسم روز خبرنگار:
ما در بعد نظامی و سیاسی جنگ پیروز شدیم/ خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه و رمضان خوش درخشیدند
روایت قالیباف از عقب‌نشینی ترامپ در خصوص بازگشایی تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
آخرین اخبار
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های منطقه است/نزار آمیدی:وضعیت نه جنگ، نه صلح باید پایان یابد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
سردار قاآنی: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
قالیباف: آمریکا عامل ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در مجلس
مسعود پزشکیان: با تمام توان از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
«معبر جدید» در تنگه هرمز به‌زودی با بیانیه‌ای مشترک بین ایران با عمان اعلام می‌شود + فیلم
قالیباف با رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد
دیدار قالیباف و هیئت پارلمانی ایران با رئیس و نمایندگان مجلس عراق
سرپرست وزارت دفاع: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی با قدرت ادامه دارد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ماند
قالیباف: نیرو‌های آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند
هشدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص کمک به ارتش متجاوز آمریکا
قالیباف قبل از عزیمت به بغداد: در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود
تغییر تاکتیک‌ جنگی ایران در مقابل آمریکا؛ رسیدن به پلن بی، شاید هم پلن سی
قالیباف عازم عراق شد