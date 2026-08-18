معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان از جابه جایی قریب به یک میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جنوب استان در ۴ ماه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالباسط پیری گفت: در این مدت جابه جایی ۹۷۹ هزار و ۴۶۰ مسافر در قالب ۱۷۸ هزار و ۷۵۰ سفر انجام شده است که در تعداد سفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۶ درصدی بوده ایم .

وی تصریح کرد: سیاست این اداره کل، جابه‌جایی ایمن و آسان مسافران است و در این راستا نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد شرکت ها و ناوگان عمومی انجام می شود.

پیری در ادامه گفت: در بخش جابه‌جایی مسافر اقدامات خوبی انجام شده است، به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از خدمات به مسافران اعم از فروش بلیت در بستر وب به مسافرین ارائه می گردد و لزوم ارتقای ارائه خدمات با توجه به مطالبات مسافران جزو ضروریات ادامه فعالیت در این بخش است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان در پایان خاطر نشان کرد: در جنوب استان ۴۲ شرکت حمل و نقلی در بخش مسافر فعالیت دارند و مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از شرکتها و پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر بین شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا مورد پیگیری قرارگیرد.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان