سی‌ان‌ان با اشاره به سابقه تهدید‌های ترامپ علیه کشور‌های مختلف، تأکید کرد که تهدید‌های او علیه عمان نیز می‌تواند بخشی از تاکتیک چانه‌زنی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سی‌ان‌ان خاطرنشان کرد که این اولین باری نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عمان را تهدید می‌کند و توسل به تهدید، رویکردی آشنا در تعاملات بین‌المللی اوست.

این کانال تلویزیونی ماه مه گذشته یادآوری کرد که ترامپ از هر ۱۳ کشور جهان به یک کشور حمله یا آن را تهدید کرده است و عمان حداقل در فهرستی شامل حدود ۲۰۰ کشور، رتبه ۱۵ را دارد که نشان دهنده طیف گسترده کشور‌هایی است که تحت تأثیر لفاظی‌های خصمانه او قرار گرفته‌اند.

ترامپ همچنین تنها در دوره دوم ریاست جمهوری خود به ۷ کشور حمله نظامی کرد: ایران، عراق، نیجریه، سومالی، سوریه، ونزوئلا و یمن. علاوه بر این، او تهدید به حمله - یا احتمال انجام آن - علیه ۷ کشور دیگر کرد: کانادا، کلمبیا، کوبا، گرینلند، مکزیک و پاناما. اکنون، عمان به این لیست می‌پیوندد.

این شبکه خاطرنشان کرد که یک الگوی ثابت وجود دارد که جهان بار‌ها در دوره‌های تنش با ایران شاهد آن بوده است، و آن این است که تهدید‌های ترامپ اغلب فاقد محتوای عملی جدی هستند، زیرا او بار‌ها تهدید‌های بسیار مشخصی را مطرح کرده و سپس حتی در مواردی که ایران به خواسته‌های او عمل نکرده، از آنها عقب‌نشینی کرده است.

ترامپ معمولاً نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات یا مسائل مورد اختلاف را به عنوان بهانه‌ای برای عقب‌نشینی از تهدیدهایش ذکر می‌کند. با این حال، این پیشرفت ادعایی اغلب محقق نمی‌شود و این تصور را تقویت می‌کند که تهدید‌های او بیشتر یک تاکتیک چانه‌زنی است تا تصمیمات اجرایی اجتناب‌ناپذیر.

منبع: آر تی

برچسب ها: رئیس جمهور آمریکا ، ایران و آمریکا
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