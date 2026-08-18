باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد الماسی با اشاره به مسمومیت جمعی از مردم باینگان طی روزهای اخیر و بررسی دلایل احتمالی بروز این مسمومیت، اظهار کرد: نمونه‌برداری و آزمایشات لازم صورت گرفته و اعلام شده که آب این منطقه از نظر باکتریایی آلودگی ندارد، اما بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر هنوز در حال انجام است.

وی از حضور جمعی از مسئولین مربوطه در باینگان طی روز گذشته و انجام بررسی‌های تخصصی یاد کرد و افزود: در نهایت دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب باید بعد از انجام بررسی‌های تخصصی و نهایی، به مردم پاسخگو باشند که عامل این مسمومیت چه چیزی بوده است.

فرماندار پاوه با اشاره به اینکه نظر شرکت آب و فاضلاب این است که آب این منطقه آلودگی و مشکلی ندارد و می‌تواند وارد مدار شود، عنوان کرد: اما ما این موضوع را نپذیرفتیم و همچنان تامین آب شرب مردم تا تعیین تکلیف نهایی موضوع، از طریق آبرسانی سیار و با تانکر انجام می‌شود.

الماسی خاطرنشان کرد: یک حلقه چاه از قبل در باینگان برای کمک به پایداری آب شرب این شهر حفر و تا حدودی تجهیز شده و تنها کار اتصال آن به شبکه باقی مانده است. تقاضا داریم تا زمانی که موضوع مسمومیت در باینگان به صورت قطعی تعیین تکلیف شود، آب این چاه به مدار بیاید و مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی اشاره‌ای هم به آخرین وضعیت روند مسمومیت‌ها داشت و عنوان کرد: روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ مرداد) تعداد موارد مسمومیت - بر خلاف دو روز قبل از آن که تعداد موارد مسمومیت قابل توجه بود - روند کاهشی داشت. در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نفر از اهالی باینگان دچار مسمومیت شده‌اند.

به گفته فرماندار پاوه، اکنون وضعیت مسمومیت و شرایط بیماران تحت کنترل است.