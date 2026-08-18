مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از برداشت ۳۰ تن بلوبری از ۱.۷ هکتار مزرعه این محصول در امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: در امسال از ۱.۷ هکتار مزرعه بلوبری در این شهرستان، ۳۰ تن محصول برداشت شده است.
او با اشاره به اهمیت توسعه کشتهای نوین و اقتصادی در منطقه، افزود: بلوبری بهعنوان یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا، میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمد بهرهبرداران، تقویت اقتصاد روستایی و حرکت بهسوی کشاورزی دانشبنیان ایفا کند.
هادی زاده با بیان اینکه توسعه اینگونه محصولات در کنار حفظ الگوی تولید پایدار، زمینهساز بهرهوری بیشتر در واحد سطح است، گفت: حمایت از تولیدکنندگان، ترویج الگوهای نوین کشت و فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه محصولات باغی کمآببر، از اولویتهای جهاد کشاورزی شهرستان آمل بهشمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل ادامه داد: کشت بلوبری در این شهرستان علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی مناسب، میتواند به تنوعبخشی به سبد تولیدات باغی و افزایش تابآوری کشاورزی منطقه کمک کند.
او افزود:در همین راستا، این محصول بهدلیل بازارپسندی، ارزش اقتصادی بالا و ظرفیت مناسب برای توسعه در اراضی مستعد، مورد توجه کشاورزان و فعالان بخش باغبانی قرار گرفته است.
هادیزاده در پایان گفت: توسعه کشت بلوبری، علاوه بر ارتقای درآمد کشاورزان و تقویت اقتصاد روستایی، گامی مؤثر در حمایت از کشاورزی نوین، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در شهرستان آمل است.