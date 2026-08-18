شرکت هواپیمایی چابهار ایر به منظور تسهیل در جابجایی مسافران، پرواز فوق‌العاده‌ای را در تاریخ سه‌شنبه ۲۷ مرداد در مسیر تهران - زاهدان - تهران برقرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ ای اعلام کرد؛ به اطلاع هم استانی های گرامی می‌رساند، شرکت هواپیمایی چابهار ایر به منظور تسهیل در جابجایی مسافران، پرواز فوق‌العاده‌ای را در تاریخ سه‌شنبه ۲۷ مرداد در مسیر تهران - زاهدان - تهران برقرار نمود.

جزئیات پرواز به شرح زیر می‌باشد:

شماره پرواز: 7640 / 7641

تاریخ پرواز: سه‌شنبه ۲۷ مرداد

برنامه حرکت از فرودگاه مهرآباد (تهران): ساعت ۱۸:۰۰

برنامه حرکت از فرودگاه زاهدان: ساعت ۲۰:۵۰

مسافران محترم جهت تهیه بلیط به آژانس های مسافرتی و دفاتر فروش بلیط در سطح استان اقدام نمایند.

لازم بذکر است مسافران گرامی جهت انجام تشریفات پروازی، حداقل ۲ ساعت پیش از زمان اعلام شده در فرودگاه بین المللی زاهدان حضور یابند.

منبع روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان

برچسب ها: برقراری پرواز ، پرواز هواپیمایی
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