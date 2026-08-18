تسهیل تردد در مرز ریمدان؛ عبور بیش از ۱۲۰۰ کامیون در ۲۴ ساعت گذشته+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر تشریک مساعی و پیگیریهای مستمر گمرک، میزان تردد کامیونها در مرز ریمدان در ۲۴ ساعت اخیر به بیش از ۱۲۰۰ دستگاه رسید.
مسئولان در بازدید میدانی از محل، بر ضرورت ادامه همکاریها جهت بهبود خدماترسانی و رفع موانع تردد تأکید کردند.
ارائه خدماترسانی شبانهروزی گمرک ریمدان به فعالان اقتصادی
با شبانهروزی شدن فعالیت گمرک ریمدان، تردد کامیونهای حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی از این مرز روان شد.
کارکنان گمرک ریمدان با حضور فعال و خدماترسانی مستمر به فعالان اقتصادی نسبت به انجام تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی اقدام میکنند.
شایان ذکر است در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۲۰۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی پس از انجام تشریفات گمرکی توسط همکاران گمرک ریمدان از این گمرک مرزی تردد کردند.
منبع گمرکات استان