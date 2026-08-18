باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: پروژه ۴۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن آبیک در ۲ فاز و با اجرای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال تکمیل است که فاز نخست این طرح به‌طور کامل به پایان رسیده و فاز دوم نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد.

وی ادامه داد: در کنار تکمیل فاز‌های نخست و دوم، فاز سوم پروژه نهضت ملی مسکن آبیک نیز شامل ۲۴۰ واحد است که عملیات اجرایی ۱۶۰ واحد آن در حال انجام است.

حق‌لطفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مجموعه مسکونی بیان کرد: همزمان با ساخت واحدها، عملیات محوطه‌سازی، آماده‌سازی و آسفالت معابر نیز در حال اجرا است تا زیرساخت‌های لازم برای سکونت متقاضیان فراهم شود.

این مسئول اضافه کرد: موضوع جابه‌جایی خطوط انتقال آب در محدوده پروژه و همچنین پیش‌بینی فضا‌های تجاری مورد نیاز ساکنان از دیگر مسایلی است که در دست پیگیری قرار دارد.

معاون استاندار قزوین تاکید کرد: اجرای طرح‌های مسکن ملی تنها به ساخت ساختمان‌ها محدود نمی‌شود بلکه باید مجموعه‌ای از خدمات و زیرساخت‌های شهری نیز همزمان با احداث واحد‌ها فراهم شود تا شهروندان پس از تحویل واحد‌ها با کمبود امکانات روبه‌رو نباشند.

حق‌لطفی بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، بنیاد مسکن و شرکت‌های خدمات‌رسان برای تکمیل شبکه‌های آب، معابر و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، اهمیت زیادی دارد و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قزوین افزود: میزان پیشرفت این طرح در ابتدای دولت ۳۲ درصد بود که اکنون به ۸۲ درصد رسیده است و این افزایش حاصل پیگیری مستمر دستگاه‌های متولی و تلاش برای برطرف کردن مشکلات اجرایی پروژه‌هاست.

این مسئول بیان کرد: برای تسریع در اجرای طرح‌ها، موانع موجود در بخش‌های مختلف شناسایی و به دستگاه‌های مسئول اعلام شده است تا تصمیم‌گیری و اقدام لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

حق‌لطفی ادامه داد: هدف اصلی این است که واحد‌های مسکونی نهضت ملی در استان قزوین پس از تکمیل عملیات ساختمانی، از نظر محوطه‌سازی، دسترسی معابر و خدمات زیربنایی نیز آماده بهره‌برداری باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: روند اجرای پروژه‌های مسکن در شهرستان آبیک به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود و تلاش بر این است که با تکمیل عملیات باقی‌مانده، واحد‌های آماده‌شده هرچه سریع‌تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای افزایش عرضه مسکن و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان است و پروژه‌های این طرح در شهرستان‌های مختلف استان قزوین در حال اجرا است.

منبع: استانداری قزوین