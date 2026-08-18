باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین احد آزادیخواه اظهار کرد: در نشست با هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور که با حضور فرماندار ویژه ملایر، برگزار شد، آخرین وضعیت پروژههای مهم حوزه راه و حملونقل شهرستان پیگیری شد.
وی با اشاره به پروژه راهآهن همدان ـ ملایر گفت: خوشبختانه این پروژه در زمره طرحهای مشمول استجازه مقام معظم رهبری قرار گرفته و تأمین اعتبار آن از این محل پیگیری خواهد شد.
مشاور رئیس مجلس تأکید کرد: قرار گرفتن راهآهن همدان ـ ملایر در مسیر تأمین اعتبار از محل استجازه، ظرفیت مهمی برای شتاببخشی به اجرای این پروژه است و میتواند در توسعه زیرساختهای حملونقل، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه ملایر در شبکه ریلی کشور مؤثر باشد.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: پیگیری برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای این پروژهها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آخرین وضعیت چهاربانده شدن محور آورزمان اظهار کرد: این پروژه با پیگیریهای انجامشده مجدداً در قالب پروژهای ملی تعریف شده و تحت نظارت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور قرار خواهد گرفت.
مشاور رییس مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به فعالیت پیمانکار در قطعه آورزمان به سمت حسینآباد ناظم، مقرر شده قطعه دوم نیز مجدداً تجهیز کارگاه شود و با افزایش سرعت عملیات اجرایی، روند تکمیل این محور شتاب بگیرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس همچنین از موافقت با احداث یک مسیر دسترسی جدید از محور آورزمان به جاده اصلی همدان خبر داد و گفت: این مسیر از پشت روستای کرتیلآباد احداث و به محور همدان متصل میشود که طول آن حدود ۶ کیلومتر خواهد بود.