فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از موفقیت مرزبانان و کشف تعداد ۳۷ گلوله مهمات سلاح نیمه سنگین در مرز‌های استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار رضا شجاعی در تشریح عملیات موفقیت آمیز مرزبانان علیه قاچاقچیان سلاح در مرز‌های جنوب شرق کشور، گفت: مرزبانان دلاور و سلحشور مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرز‌های منطقه، از قصد قاچاقچیان مبنی بر وارد کردن محموله مهمات نیمه سنگین به کشور مطلع شدند و بلافاصله موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی با اشاره به تلاش گسترده مرزبانان و ضربه مهلک بر پیکره قاچاقچیان، افزود: مرزبانان با تسلط بر قاچاقچیان خودروی آنها را در نقطه صفر مرزی مشاهده و سریعاً فرمان ایست صادر که قاچاقچیان با بی توجهی به مأموران سعی بر متواری شدن داشتند، که مرزبانان با آمادگی عملیاتی و اجرای تاکتیک‌های رزمی و درگیری مسلحانه، خودروی قاچاقچیان را متوقف و آنها را از دستیابی به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این عملیات ضربتی مرزداران، تعداد پنج گلوله آرپی جی ۷ (ضد نفر)، ۳۰ گلوله نارجک دستی، کشف کردند.

سردار شجاعی با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این پرونده ادامه دارد، بر آمادگی عملیاتی مرزبانان برای مقابله با هرگونه ناامنی در مرز‌های جنوب شرق کشور تأکید کرد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، کشف مهمات
خبرهای مرتبط
دستگیری ۲ قاچاقچی سلاح و مهمات در سراوان/ کشف بیش از ۲۹۰۰ فشنگ جنگی
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
کشف یک محموله سلاح جنگی از تروریست‌ها در جنوب شرق کشور
کشف ۳ بمب انفجاری از یک تیم تروریستی در مرز میرجاوه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
هشدار نارنجی هواشناسی؛ بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان از جمعه شدت می‌گیرد
رقابت ۴۳۱۱ داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۵ در حوزه‌های امتحانی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
هشدار نارنجی هواشناسی؛ بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان از جمعه شدت می‌گیرد
توقیف محموله داروی‌های غیر مجاز قاچاق در مرز‌های شمال سیستان و بلوچستان
مناطق آزاد چابهار و سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، مکمل زنجیره‌ی تجاری شرق ایران است
آغاز تخلیه محموله ذرت دامی در بندر چابهار برای تأمین ذخایر راهبردی کشور