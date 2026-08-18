فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از موفقیت مرزبانان و کشف تعداد ۳۷ گلوله مهمات سلاح نیمه سنگین در مرز‌های استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار "رضا شجاعی" در تشریح عملیات موفقیت آمیز مرزبانان علیه قاچاقچیان سلاح در مرز‌های جنوب شرق کشور، گفت: مرزبانان دلاور و سلحشور مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرز‌های منطقه، از قصد قاچاقچیان مبنی بر وارد کردن محموله مهمات نیمه سنگین به کشور مطلع شدند و بلافاصله موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی با اشاره به تلاش گسترده مرزبانان و ضربه مهلک بر پیکره قاچاقچیان، افزود: مرزبانان با تسلط بر قاچاقچیان خودروی آنها را در نقطه صفر مرزی مشاهده و سریعاً فرمان ایست صادر که قاچاقچیان با بی توجهی به مأموران سعی بر متواری شدن داشتند، که مرزبانان با آمادگی عملیاتی و اجرای تاکتیک‌های رزمی و درگیری مسلحانه، خودروی قاچاقچیان را متوقف و آنها را از دستیابی به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این عملیات ضربتی مرزداران، تعداد پنج گلوله آرپی جی ۷ (ضد نفر)، ۳۰ گلوله نارجک دستی، کشف کردند.

سردار شجاعی با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این پرونده ادامه دارد، بر آمادگی عملیاتی مرزبانان برای مقابله با هرگونه ناامنی در مرز‌های جنوب شرق کشور تأکید کرد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، کشف مهمات
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