معاون دادستان عمومی و انقلاب میناب از شناسایی تخلفات یک جایگاه سوخت در این شهرستان، کشف چند دستگاه کارتخوان غیرمجاز و بازداشت متصدی آن در پی عرضه بنزین خارج از نرخ مصوب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس باقری اظهار کرد: در راستای نظارت بر عملکرد جایگاه‌های سوخت، بررسی ۱۶ جایگاه در شهرستان میناب انجام شد که در جریان این بازرسی‌ها، تخلف یک جایگاه در نحوه عرضه سوخت و دریافت وجه از مراجعان محرز شد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، چند دستگاه کارتخوان خارج از سامانه و غیرمجاز در این جایگاه کشف و پس از بررسی تراکنش‌ها و استعلام‌های لازم مشخص شد که در برخی موارد، بنزین با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی به شهروندان عرضه شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب میناب ادامه داد: کارت‌های مرتبط با جایگاه و تجهیزات پرداخت غیرمجاز توقیف و متصدی جایگاه نیز برای بررسی ابعاد موضوع و طی مراحل قانونی بازداشت شد.

باقری با هشدار به متصدیان جایگاه‌های سوخت تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های تعیین‌شده و استفاده از تجهیزات پرداخت غیرمجاز، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بر عملکرد جایگاه‌های سوخت شهرستان میناب ادامه دارد و نحوه عرضه سوخت، تجهیزات مورد استفاده و فرآیند دریافت وجه به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد.

برچسب ها: کمبود بنزین ، کمبود سوخت
خبرهای مرتبط
توقیف بیش از ۱۲۰۰ کارت سوخت از رانندگان متخلف در شهرستان رودان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ شناور فعال در قاچاق سوخت در آب‌های سیریک متوقف شدند
ورود دستگاه قضایی به تخلف یک جایگاه سوخت در میناب؛ متصدی بازداشت شد
آخرین اخبار
ورود دستگاه قضایی به تخلف یک جایگاه سوخت در میناب؛ متصدی بازداشت شد
۵ شناور فعال در قاچاق سوخت در آب‌های سیریک متوقف شدند
کاهش ۵.۶ درصدی تلفات شبکه برق هرمزگان در طرح ملی «مهتاب»/ درخواست از شهروندان برای مدیریت مصرف در شرایط شرجی
هرمزگان میزبان هجدهمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی شد
پاکسازی لکه‌های نفتی سواحل هرمزگان به پایان رسید