معاون دادستان عمومی و انقلاب میناب از شناسایی تخلفات یک جایگاه سوخت در این شهرستان، کشف چند دستگاه کارتخوان غیرمجاز و بازداشت متصدی آن در پی عرضه بنزین خارج از نرخ مصوب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس باقری اظهار کرد: در راستای نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت، بررسی ۱۶ جایگاه در شهرستان میناب انجام شد که در جریان این بازرسیها، تخلف یک جایگاه در نحوه عرضه سوخت و دریافت وجه از مراجعان محرز شد.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده، چند دستگاه کارتخوان خارج از سامانه و غیرمجاز در این جایگاه کشف و پس از بررسی تراکنشها و استعلامهای لازم مشخص شد که در برخی موارد، بنزین با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی به شهروندان عرضه شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب میناب ادامه داد: کارتهای مرتبط با جایگاه و تجهیزات پرداخت غیرمجاز توقیف و متصدی جایگاه نیز برای بررسی ابعاد موضوع و طی مراحل قانونی بازداشت شد.
باقری با هشدار به متصدیان جایگاههای سوخت تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه خارج از نرخهای تعیینشده و استفاده از تجهیزات پرداخت غیرمجاز، تخلف محسوب میشود و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت شهرستان میناب ادامه دارد و نحوه عرضه سوخت، تجهیزات مورد استفاده و فرآیند دریافت وجه بهصورت مستمر بررسی خواهد شد.