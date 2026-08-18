باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا رده‌های پایه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اردن و قهرمانی جهان ۲۰۲۶ لهستان برگزار شد و نمایندگان کرمان با کسب دو عنوان قهرمانی انفرادی و یک نایب‌قهرمانی تیمی، یکی از درخشان‌ترین نتایج این استان را در این رقابت‌ها رقم زدند.

این رقابت‌ها در سالن شهید کبگانیان تهران و با حضور مسئولان فدراسیون کاراته، مدیران سازمان تیم‌های ملی، اعضای کمیته فنی، مربیان و کارشناسان کاتا برگزار شد و برترین کاتارو‌های کشور برای رسیدن به ترکیب تیم ملی به رقابت پرداختند.

انکوتی؛ طلای نوجوانان و نخستین پیراهن ملی کرمان

در کاتای انفرادی نوجوانان، محمد انکوتی نماینده کرمان با اجرای قدرتمند خود و کسب مجموع ۱۴۶.۸ امتیاز در چهار دور، بالاتر از تمامی رقبای خود ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

محمد متین خسروی از فارس با ۱۴۱.۷ امتیاز دوم شد و محراب توحیدنیا از آذربایجان شرقی و احسان باجغلی از اصفهان در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

به این ترتیب، انکوتی با کسب سکوی نخست، جواز حضور در ترکیب تیم ملی کاتا در رده نوجوانان را به دست آورد تا کرمان یک نماینده در رقابت‌های پیش‌روی آسیایی و جهانی داشته باشد.

قوام هم طلایی شد؛ دومین سهمیه ملی برای کرمان

در رده جوانان نیز یزدان قوام، دیگر نماینده کرمان، نمایش درخشانی داشت و با کسب ۱۵۲.۷ امتیاز در مجموع چهار دور، در صدر جدول ایستاد و عنوان قهرمانی انتخابی تیم ملی را به نام خود ثبت کرد.

امیررضا شفایی از آذربایجان شرقی با ۱۵۰.۷ امتیاز دوم شد و عرفان بیگی و امیررضا مسلمان از آذربایجان غربی در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

با این نتیجه، قوام نیز دومین سهمیه کرمان را در تیم ملی کاتا به دست آورد تا دو کاتاروی کرمانی با دو عنوان قهرمانی، راهی اردو‌های تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا و جهان شوند.

کرمان یک پله تا طلای تیمی

در بخش کاتای تیمی جوانان نیز موفقیت کرمانی‌ها ادامه پیدا کرد و تیم استان با ترکیب محراب خاک‌نشین، محمد اباذریان و محمد رضایی با کسب ۱۱۱.۴ امتیاز به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

تیم آذربایجان غربی با ۱۱۳.۸ امتیاز قهرمان شد و آذربایجان شرقی با ۱۱۰.۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

دو قهرمانی، یک نایب‌قهرمانی؛ کاتای کرمان روی سکوی ملی

حاصل حضور کرمانی‌ها در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، دو عنوان قهرمانی انفرادی و یک نایب‌قهرمانی تیمی بود؛ نتیجه‌ای که بار دیگر ظرفیت بالای کاتای استان در رده‌های پایه را به نمایش گذاشت.

محمد انکوتی و یزدان قوام پیش از این نیز در مسابقات کاراته آسیای مرکزی در قزاقستان موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی شده بودند و حالا باید خود را برای حضور در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اردن و قهرمانی جهان ۲۰۲۶ لهستان آماده کنند.