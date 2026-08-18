باشگاه خبرنگاران جوان - فیفا رسماً پایان همکاری خود با کوین لامور، مدیر ارشد اجرایی این نهاد، را تأیید کرد؛ جداییای که پس از اختلافات علنی این مدیر با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، بر سر طرح بحثبرانگیز «فیفا فوروارد اینترپرایز» رقم خورد.
لامور روز ۳۱ ژوئیه در بیانیهای شدیداللحن نسبت به طرحی که از سوی اینفانتینو مطرح شده بود، موضع گرفت. بر اساس ادعاهای مطرحشده، در این پروژه قرار بود بیش از ۲۰ درصد از سهام جام جهانی در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار بگیرد؛ اقدامی که به گفته لامور میتوانست حدود ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.
لامور در گفتوگو با آسوشیتدپرس، اینفانتینو را متهم کرد که کارکنان فیفا را درباره ابعاد این طرح گمراه کرده است. او همچنین این پروژه را تصمیمی شخصی از سوی رئیس فیفا دانست و تأکید کرد که حاضر است حتی به قیمت از دست دادن شغلش، مخالفت خود را با آن اعلام کند.
او در بخشی از اظهاراتش گفته بود که اگر مخالفت با این طرح به از دست دادن موقعیت شغلیاش منجر شود، مشکلی با آن ندارد و دستکم با وجدان راحت به کار خود ادامه خواهد داد.
سخنگوی فیفا در گفتوگو با نشریه اتلتیک اعلام کرد همکاری این نهاد با لامور در سمت مدیر ارشد اجرایی، از ۱۷ اوت به پایان رسیده است. فیفا ضمن تشکر از لامور بابت دو سال فعالیت در این سازمان، برای او در ادامه مسیر حرفهایاش آرزوی موفقیت کرده و اعلام کرده است که توضیح بیشتری درباره این جدایی ارائه نخواهد کرد. ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، نیز در ایمیلی به کارکنان این سازمان، پایان همکاری لامور را اطلاع داد و از خدمات او تقدیر کرد.
لامور از نوامبر ۲۰۲۴ در سمت مدیر ارشد اجرایی فیفا فعالیت میکرد. او پیش از حضور در فیفا، سالها در یوفا فعالیت داشت و سابقه همکاری با اینفانتینو را نیز در کارنامه خود ثبت کرده بود. لامور تنها مخالف اینفانتینو نبود جدایی لامور در شرایطی رخ داده که پیش از این نیز کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفانتینو، در ماه ژوئیه از سمت خود کنارهگیری کرده بود. کوردیرو نیز از مخالفان طرح واگذاری بخشی از سهام جام جهانی به بخش خصوصی محسوب میشد.
از سوی دیگر، در هفتههای اخیر اختلافات بر سر مدیریت اینفانتینو ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا، یوفا و کونکاکاف در نامهای مشترک با عنوان «نامهای سرگشاده به خانواده فوتبال» انتقادهای جدی خود را نسبت به نحوه مدیریت فیفا مطرح کردند.
با افزایش این مخالفتها، آینده سیاسی اینفانتینو در آستانه انتخابات بعدی ریاست فیفا بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ بهویژه اگر مخالفت کنفدراسیونها به ائتلاف گستردهتری میان اعضای خانواده فوتبال تبدیل شود.