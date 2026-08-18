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روایتی از اولین فرار محمدرضا پهلوی از ایران + فیلم

بحران سیاسی شاه در سال ۱۳۳۲، محمدرضا پهلوی را از کلاردشت به رامسر و سپس به بغداد کشاند؛ سفری پراضطراب که نخستین فرار او از ایران را رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد در برنامه «جریان کودتا» در تشریح اولین فرار محمدرضا پهلوی توضیح می‌دهد که شاه پس از تشدید بحران سیاسی و دریافت گزارش‌هایی درباره وضعیت کشور، از کلاردشت به رامسر رفت و از آنجا راهی مقصدی نامعلوم شد. در جریان پرواز، ابتدا عربستان و سپس ترکیه به‌عنوان مقصد مطرح شد، اما در نهایت هواپیما در بغداد فرود آمد. مسئولان فرودگاه ابتدا از هویت سرنشینان اطلاعی نداشتند و شاه تنها فردی بود که گذرنامه همراهش بود.

شاه پس از ورود به بغداد با مقام‌های عراقی دیدار کرد و درباره شرایط خود و آینده‌اش گلایه‌هایی مطرح کرد؛ از جمله اینکه پس از حمایت از اقدامات سیاسی آمریکا، اکنون با مشکلات مالی و بلاتکلیفی روبه‌رو شده است. اقامت او در بغداد نیز چندان طولانی نبود و پس از شکل‌گیری اعتراضاتی علیه حضورش، شاه و همراهانش بغداد را به مقصد ایتالیا ترک کردند.

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