باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه‌ ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه گفت که معتقد است جنگ ایران «در حال حل شدن» است و می‌تواند وارد فاز جدیدی با مشارکت متحدان ناتو و کشور‌های عربی شود.

جانسون در جریان یک سفر انتخاباتی در ویرجینیا گفت: «درگیری ایران، علت افزایش قیمت بنزین بوده است.»

او مدعی شد: «من معتقدم در نهایت، ائتلافی از کشورها، ترکیبی از متحدان ناتو و کشور‌های عربی منطقه، تشکیل خواهد شد» و گفت که کشور‌ها در بازگشایی تنگه هرمز به روی تجارت، منافع مشترکی دارند.

جانسون ادعا کرد که چنین تغییر رویکردی می‌تواند «اوضاع را آرام کند» و افزود که این امر به کاهش قیمت بنزین و مواد غذایی کمک خواهد کرد.

منبع: ای‌بی‌سی