همزمان با راه‌اندازی سامانه دام‌یار و ارائه مشاوره رایگان به دامداران مناطق محروم شاهد کاهش تلفات دام خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سامانه تخصصی  دام‌یار با هدف ارائه مشاوره رایگان و تخصصی به دامداران مناطق محروم راه‌اندازی شده است؛ طرحی که با ایجاد شبکه‌ای از مشاوران متخصص در حوزه دامپزشکی و علوم دامی، به دنبال کاهش تلفات دام، ارتقای سطح سلامت گله‌ها و حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور است.

بر اساس این فراخوان، دامداران مناطق محروم می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای تخصصی سامانه دام‌یار بهره‌مند شوند و در زمینه‌های مرتبط با نگهداری، تغذیه، بهداشت، پیشگیری از بیماری‌ها و مدیریت گله، از راهنمایی کارشناسان و متخصصان این حوزه استفاده کنند.

در همین راستا، از جهادگران عرصه دامپزشکی و علوم دامی کشور نیز دعوت شده است با پیوستن به شبکه ملی مشاوران «دام‌یار»، در ارائه خدمات تخصصی به دامداران مناطق کم‌برخوردار مشارکت کنند.

راه‌اندازی این سامانه می‌تواند زمینه دسترسی دامداران مناطق محروم به دانش و خدمات تخصصی را فراهم کرده و با تشخیص و پیشگیری به‌موقع مشکلات دام، نقش مؤثری در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری داشته باشد.

هدف اصلی این طرح، ایجاد پیوند میان ظرفیت علمی و تخصصی کارشناسان حوزه دامپزشکی و علوم دامی با نیازهای دامداران در مناطق محروم عنوان شده است؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند به تقویت تولید داخلی، حفظ سرمایه‌های دامی و کمک به امنیت غذایی کشور منجر شود.

برچسب ها: تلفات دام ، دام
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