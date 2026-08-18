باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه یورونیوز در گزارشی به ابعاد رسانه‌ای بحران آشفتگی در ناو آبراهام لینکلن پرداخت و با اشاره به تکذیب سنتکام، تلویحاً درستی این گزارش‌ها را تأیید کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از گزارش یورونیوز است.

کشته شدن هفت ملوان در جریان یک درگیری

سنتکام در واکنش به گزارش چندین رسانه آمریکایی درباره ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، ادعا‌های مطرح شده درباره کشته شدن هفت ملوان در جریان یک درگیری و نیز افزایش افکار خودکشی را رد کرد و دروغ خواند.

سناتور‌های دموکرات در کنگره ایالات متحده پس از انتشار گزارش‌هایی درباره وخامت اوضاع در عرشه ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» که از ماه نوامبر در دریای عرب مستقر است، خواستار دریافت توضیحات از پیت هگست، وزیر دفاع شدند. این گزارش‌ها از کمبود تدارکات، اقدام به خودکشی و مشکلات مربوط به فاضلاب در این کشتی حکایت داشتند.

ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت «نگرانی‌های جدی» خود را درباره تصمیم به تمدید دوره فعالیت این ناو آن هم برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه ایران ابراز کرد و فهرست پرسش‌هایش را برای هگست و هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی فرستاد. او در این نامه نوشت: استقرار‌های طولانی‌مدت به ویژه از آن رو نگران‌کننده است که دولت ترامپ اهداف عملیات نظامی در ایران را به طور کافی توضیح نداده است. بلومنتال گفت: به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های دریافتی از خانواده‌های ملوانان درباره کمبود مواد غذایی، خرابی توالت‌ها و دوش‌ها، آلودگی آب و سیستم‌های پستی معیوب که مانع رسیدن بسته‌های مراقبتی می‌شوند، شرایط رو به وخامت است. او افزود: این مشکلات در حالی وجود دارد که کار روی ناو «یواس‌اس لینکلن» با شیفت‌های طولانی در اطراف موتور‌های جت و ماشین‌آلات سنگین توأم است؛ جایی که اشتباهات می‌توانند کشنده باشند و تهدید حمله همیشه وجود دارد.

مارک کلی، سناتور دموکرات از ایالت آریزونا هم در شبکه ایکس نوشت: «گزارش‌ها از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن درباره تلاش چندین ملوان برای پریدن به دریا نگران‌کننده است. استقرار‌های طولانی‌مدت سخت است و اگر مأموریت به خوبی تعریف نشده باشد و پایانی در چشم‌انداز آن نباشد، دشوارتر هم خواهد شد». روبن گالگوس، سناتور دموکرات از آریزونا نیز این هفته گفت در تلاش برای بازدید نظارتی دوحزبی از ناو هواپیمابر لینکلن است.

پیت هگست: گزارش‌ها کاملاً تحریف شدند

روزنامه میلیتاری تایمز این هفته گزارش داد دست‌کم دو ملوان در این کشتی تلاش کرده‌اند از عرشه به پایین بپرند و همسر یکی از ملوانان گفت فرسودگی شغلی دلیل تصمیم همسرش برای خودکشی بوده است. با وجود این پیت هگست روز پنجشنبه مقابل خبرنگاران گفت: وضعیتی که از آن سخن می‌گویند «کاملاً تحریف شده» است. او که به پاناما سفر کرده، افزود: «ما برای هر کشتی، هر خدمه و هر کاپیتان، هر آنچه را که لازم دارند، فراهم می‌کنیم. برخی از مأموریت‌ها طولانی‌تر از بقیه هستند و من برای آن ملوانان بیش از هر کسی احترام و قدردانی قائلم».

فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز به این انتقاد‌ها واکنش نشان داد. سنتکام در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از انتشار این اخبار در شبکه ایکس منتشر شد، نوشت: «طی ۴۸ ساعت گذشته، چندین رسانه ادعا‌های دروغین متعددی درباره ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن (CVN ۷۲) در خاورمیانه گزارش کرده‌اند. یک گزارش ادعا می‌کند هفت ملوان در یک درگیری در داخل ناو کشته شدند و برخی نیز از افزایش افکار خودکشی خبر داده‌اند. این گزارش‌ها نادرست هستند».

در بخش دوم این بیانیه آمده است: «ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با نرخ ۴/۸۴ درصد، در میان تمام ناو‌های هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده، بالاترین نرخ بازگشت خدمه به خدمت را دارد. ملوانان و تفنگداران دریایی گروه ضربت این ناو نیز با وجود بیش از ۲۶۰ روز حضور در دریا، ۱۰هزار پرواز هوایی و مصرف ۵/۱میلیون پوند مهمات، همچنان مقاوم و مصمم هستند». بیانیه می‌افزاید: «هیچ یک از پرسنل این ناو هواپیمابر جان خود را از دست نداده‌اند و تنها ملوانی که در ۳ اوت از عرشه به پایین سقوط کرد، به سرعت و با خیال راحت نجات یافت».

منبع: روزنامه قدس