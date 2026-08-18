دلار آمریکا روز سه‌شنبه نزدیک به پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر باقی ماند؛ زیرا داده‌های ضعیف اقتصادی فشار بر ارزش این ارز را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دلار آمریکا روز سه‌شنبه در برابر اکثر ارز‌های اصلی نزدیک به پایین‌ترین سطح چند ماهه خود باقی ماند که تحت تأثیر کاهش انتظارات برای تشدید کوتاه‌مدت سیاست پولی توسط فدرال رزرو بود، در حالی که احساسات بازار به دلیل تهدید فزاینده تشدید جنگ در خاورمیانه همچنان شکننده باقی ماند.

ابزار فد واچ گروه CME نشان داد که معامله‌گران تنها ۳۵ درصد مواقع انتظار دارند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش دهد، که نسبت به ۵۲.۲ درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

این کاهش انتظارات پس از مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ضعیف رخ می‌دهد، به طوری که داده‌های هفته گذشته برای اولین بار در ۹ ماه گذشته، کاهش خرده‌فروشی آمریکا در ماه جولای را نشان می‌دهد که پس از از دست دادن غیرمنتظره شغل در ماه گذشته رخ داده است و باعث شده است که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش دهند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ارزش دلار ، دلار آمریکا
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