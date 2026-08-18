درگیری دو همسر حسام حسن در یک هتل، سرمربی مصر را به دلیل فشار عصبی بیهوش و راهی بیمارستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک درگیری خانوادگی برای حسام حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، به اتفاقی خبرساز تبدیل شد. این مربی سرشناس در جریان مشاجره دو همسرش در یکی از هتل‌های شناخته‌شده مصر، به دلیل فشار عصبی و شدت تنش از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش رسانه «اوله»، دو همسر حسام حسن پس از حضور در کنار یکدیگر وارد مشاجره شدند و این اختلاف در ادامه شدت گرفت. طبق گزارش‌های منتشرشده، در جریان این درگیری اشیایی نیز به سمت یکدیگر پرتاب شده و ماجرا به برخورد فیزیکی کشیده شده است.

با بالا گرفتن تنش، کارکنان هتل برای پایان دادن به درگیری وارد عمل شدند، اما شرایط به حدی متشنج بود که حسام حسن نیز تحت تأثیر فشار عصبی ناشی از این اتفاق بیهوش شد و بلافاصله به یک مرکز درمانی در همان منطقه انتقال یافت.

رسانه‌های محلی اعلام کرده‌اند وضعیت جسمانی سرمربی تیم ملی مصر مساعد است. پلیس نیز در محل حاضر شده، با این حال تاکنون هیچ‌یک از دو طرف شکایت رسمی علیه دیگری ثبت نکرده‌اند. در ادامه، این اختلاف خانوادگی به فضای مجازی و رسانه‌های محلی نیز کشیده شد و نزدیکان دو طرف با انتشار مطالبی، یکدیگر را عامل اصلی آغاز درگیری معرفی کردند. حسام حسن از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال مصر و یکی از بهترین مهاجمان تاریخ این کشور محسوب می‌شود. او سال‌ها پیراهن تیم ملی مصر را بر تن داشت و پس از پایان دوران بازی، وارد عرصه مربیگری شد.

حسام حسن در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز هدایت تیم ملی مصر را بر عهده داشت؛ تیمی که در مرحله گروهی مقابل ایران به تساوی یک بر یک رسید