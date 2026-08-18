رئیس دانشگاه پیام نور فارس از برگزاری آزمون سراسری با حضور ۵ هزار و ۲۱ داوطلب در حوزه‌های امتحانی این دانشگاه در هفت شهرستان استان در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رستگار اظهار کرد: آزمون سراسری در حوزه‌های امتحانی دانشگاه پیام نور در شهرستان‌های شیراز، ارسنجان، کازرون، نورآباد ممسنی، مرودشت، جهرم و فیروزآباد برگزار می‌شود.

او افزود: از مجموع ۵ هزار و ۲۱ داوطلب حاضر در حوزه‌های برگزاری دانشگاه پیام نور استان فارس، ۳ هزار و ۵۲ نفر معادل ۶۰ درصد بانوان و یک هزار و ۹۶۹ نفر معادل ۴۰ درصد آقایان هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس ادامه داد: در میان داوطلبان، ۲ هزار و ۸۱۵ نفر در گروه علوم تجربی، یک هزار و ۲۲۱ نفر در گروه علوم انسانی، ۶۱۰ نفر در گروه علوم ریاضی و ۳۷۵ نفر در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی به رقابت خواهند پرداخت.

رستگار با اشاره به سابقه برگزاری آزمون‌های سراسری در دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه دست‌کم طی ۲۵ سال گذشته در شهرستان‌های مختلف استان فارس میزبان برگزاری کنکور بوده و در این مدت، ظرفیت‌های دانشگاه برای برگزاری منظم و مطلوب آزمون‌های سراسری مورد استفاده قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: آزمون سراسری روز‌های ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار می‌شود و دانشگاه پیام نور استان فارس با پیش‌بینی ظرفیت‌ها و امکانات لازم، آماده میزبانی از داوطلبان در حوزه‌های امتحانی تعیین‌شده است.

برچسب ها: رقابت داوطلبان کنکور ، دانشگاه پیام نور فارس ، حوزه امتحانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اخبار استان گفت ۶۷ درصد خانم ها هستند ۳۷ درصد افایان هستند در ازمون
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