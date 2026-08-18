باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رستگار اظهار کرد: آزمون سراسری در حوزههای امتحانی دانشگاه پیام نور در شهرستانهای شیراز، ارسنجان، کازرون، نورآباد ممسنی، مرودشت، جهرم و فیروزآباد برگزار میشود.
او افزود: از مجموع ۵ هزار و ۲۱ داوطلب حاضر در حوزههای برگزاری دانشگاه پیام نور استان فارس، ۳ هزار و ۵۲ نفر معادل ۶۰ درصد بانوان و یک هزار و ۹۶۹ نفر معادل ۴۰ درصد آقایان هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس ادامه داد: در میان داوطلبان، ۲ هزار و ۸۱۵ نفر در گروه علوم تجربی، یک هزار و ۲۲۱ نفر در گروه علوم انسانی، ۶۱۰ نفر در گروه علوم ریاضی و ۳۷۵ نفر در گروههای هنر و زبانهای خارجی به رقابت خواهند پرداخت.
رستگار با اشاره به سابقه برگزاری آزمونهای سراسری در دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه دستکم طی ۲۵ سال گذشته در شهرستانهای مختلف استان فارس میزبان برگزاری کنکور بوده و در این مدت، ظرفیتهای دانشگاه برای برگزاری منظم و مطلوب آزمونهای سراسری مورد استفاده قرار گرفته است.
او خاطرنشان کرد: آزمون سراسری روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار میشود و دانشگاه پیام نور استان فارس با پیشبینی ظرفیتها و امکانات لازم، آماده میزبانی از داوطلبان در حوزههای امتحانی تعیینشده است.