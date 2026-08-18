معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از افزایش ۹۷۷۴ مگاواتی ظرفیت تولید برق، نصب بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند، آبرسانی به ۴۱۹۰ روستا و بهره‌برداری از ۴۰ مدول تصفیه‌خانه فاضلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، با ارائه گزارشی از اهم برنامه‌ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت چهاردهم، به تشریح دستاورد‌های کلیدی در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق، بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های آب پرداخت.

رضایی گفت: در راستای رفع ناترازی و تأمین برق برای مصارف متعارف کاربری‌های مختلف، افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ۹۷۷۴ مگاوات وارد مدار بهره‌برداری شده است. از این میزان، ۳۲۵۸ مگاوات مربوط به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، ۱۹۷۴ مگاوات مربوط به رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و ارتقاء واحد‌های گازی و ۴۲۰۰ مگاوات مربوط به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به محدودیت‌ها و الزامات تأمین مالی و اجرایی طرح‌ها، افزود: محدودیت‌های موجود در تأمین منابع مالی، محدودیت‌های صندوق توسعه ملی در گشایش LC برای سرمایه‌گذاران طرح‌های نیروگاهی، محدودیت در تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از سوی شبکه بانکی، کمبود سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی و همچنین آثار ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان از جمله عوامل مؤثر بر روند اجرای این طرح‌ها بوده است.

بهینه‌سازی مصرف و هوشمندسازی شبکه

وی در ادامه به اقدامات حوزه بهینه‌سازی مصرف برق اشاره کرد و گفت: در حوزه نصب و راه‌اندازی کنتور هوشمند فهام با اولویت مشترکان پرمصرف، ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۱۷ کنتور نصب شده است. همچنین برای مدیریت مصارف نامتعارف مشترکان تجاری بد مصرف، از ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۵۰ لیمیتر (محدودکننده) استفاده شده است.

رضایی از تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی برای کاهش ناترازی آب خبر داد و گفت: این برنامه شامل ۵ برنامه و ۴۹ اقدام در حوزه مدیریت مصرف و تقاضا، حفاظت از منابع آب، مدیریت مخاطرات آبی و اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به ارتقای راندمان و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، گفت: افزایش سطح زیرکشت شبکه‌های آبیاری و زهکشی به میزان ۷۰۵۹۶ هکتار محقق شده است.

توسعه زیرساخت‌های آب شرب و بهداشتی

رضایی در خصوص اقدامات حوزه آب شرب و بهداشتی تصریح کرد: افزایش طول خطوط انتقال و توزیع آب به میزان ۶۴۱۲ کیلومتر، احداث و بهره‌برداری از مخازن ذخیره آب به حجم ۱۳۲۴ هزار مترمکعب، احداث و بهره‌برداری از ۸۵ باب ایستگاه پمپاژ، بهره‌برداری از ۴۰ مدول تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی، آبرسانی به ۴۱۹۰ روستا و اجرای ۷۳ پروژه گذر از تنش آبی از جمله دستاورد‌های کلیدی این حوزه است.

وی در پایان تأکید کرد: این دستاورد‌ها با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر تأمین مالی، اجرای طرح‌ها و شرایط ویژه کشور محقق شده است و وزارت نیرو با عزم جدی به دنبال تکمیل و توسعه این طرح‌ها برای تأمین پایدار آب و برق کشور است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، دولت چهاردهم
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