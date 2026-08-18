گل‌گهر ایران در گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲، رقبای اماراتی، بحرینی و ترکمنستانی خود را شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار شد و تکلیف حریفان نمایندگان کشور‌ها در قاره کهن مشخص گردید. گل‌گهر ایران، به عنوان نماینده فوتبال کشورمان، در گروه B این رقابت‌ها قرار گرفت.

بر اساس این قرعه، شاگردان سرمربی در تیم سیرجانی باید در مرحله گروهی به مصاف الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان بروند. صعود از این گروه با توجه به کیفیت فنی تیم‌های حاضر، نیازمند عملکرد مقتدرانه نماینده ایران خواهد بود. 

با این حال، در حالی نام گل‌گهر به عنوان نماینده ایران در این رقابت‌ها به ثبت رسیده که سهمیه سوم کشور، قرار بود در یک تورنمنت سه‌جانبه میان گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس تعیین تکلیف شود. در این رقابت، چادرملو به عنوان تیم برتر معرفی شد؛ اما پیش از تعیین تکلیف نهایی سهمیه، اشتباه دبیرکل فدراسیون فوتبال در اعلام نام گل‌گهر به کنفدراسیون فوتبال آسیا، نتیجه این تورنمنت را عملاً بدون اثر گذاشتت و در نهایت، گل‌گهر به عنوان سهمیه‌ای که با استعلام اولیه ثبت شده بود، راهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شد و اکنون با قرعه‌ای نسبتاً متعادل در انتظار رقابت با حریفان خود است.

گروه A: الوحده امارات، نسف ازبکستان، الکویت کویت و الخالدیه بحرین

گروه B: الجزیره امارات، گل‌گهر ایران، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان

گروه C: التعاون عربستان، الریان قطر، الفیصلی اردن و النهضه عمان

گروه D: الحسین اردن، الشرطه عراق، السیب عمان و بنگال شرقی هند

برچسب ها: گلگهر ، لیگ قهرمانان اسیا
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