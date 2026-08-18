در نخستین جلسه ستاد احیای شرکت هواپیمایی آسمان، با توافق انجام‌شده با آشیانه جمهوری اسلامی ایران، فرآیند آماده‌سازی و اورهال ۵ فروند هواپیمای زمین‌گیر آسمان وارد مرحله اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دستور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف احیای فعالیت و نوسازی ناوگان شرکت هواپیمایی آسمان، «ستاد احیای شرکت هواپیمایی آسمان» با حضور همه ذینفعان تشکیل شد و در نخستین جلسه این ستاد، با توافق انجام‌شده با آشیانه جمهوری اسلامی ایران، فرآیند آماده‌سازی و اورهال ۵ فروند هواپیمای زمین‌گیر آسمان وارد مرحله اجرا شد. 

این ستاد که هدف احیای هواپیمایی آسمان را بعد از آسیب‌های وارده به صنعت هوایی کشور در جریان دو جنگ تحمیلی دنبال می‌کند، قرار شده ضمن کنترل پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا، برنامه و راهبرد‌های آتی را ترسیم و تا حصول نتیجه در سطح عالی پیگیری کند.

در نخستین جلسه این ستاد، با توجه به درخواست آشیانه جمهوری اسلامی ایران مقرر شد یک فروند هواپیمای زمین‌گیر ایرباس ۳۴۰ متعلق به شرکت آسمان، برای انجام مأموریت‌های ملی در اختیار آشیانه جمهوری اسلامی ایران و در مقابل، عملیات آماده‌سازی و اورهال ۵ فروند هواپیمای متعلق به شرکت آسمان نیز در دستور کار آشیانۀ جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. بر اساس این توافق، ۴ فروند ایرباس ۳۲۰ و یک فروند بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان مورد نوسازی و اورهال قرار خواهند گرفت و پس از آماده‌سازی، در اسرع وقت به چرخه ناوگان این شرکت بازمی‌گردند.

همچنین، مقرر شد ستاد «احیای شرکت هواپیمایی آسمان» به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد و ضمن کنترل و پیگیری پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا، برنامه‌ها و راهبرد‌های آتی احیای این شرکت را نیز دنبال کند. این ستاد تا حصول نتیجه، روند اجرای برنامه‌های احیای آسمان را در سطح عالی پیگیری خواهد کرد. در ادامه بنابر تاکیدات و دستورات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد احیا، تأمین منابع و مولدسازی دارایی‌های غیرمولد برای توسعه ناوگان و اضافه شدن هواپیما‌های جدید به آسمان را در دستور کار دارد.

این اقدامات در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور و بازگرداندن ظرفیت‌های موجود به چرخه فعالیت، از الزامات تقویت ظرفیت حمل‌ونقل هوایی کشور به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه تدوین‌شده برای احیای آسمان، بازگشت ۵ فروند هواپیما به چرخه ناوگان، نخستین گام اجرایی این برنامه خواهد بود و روند نوسازی و توسعه ناوگان نیز از طریق تأمین منابع و استفاده از ظرفیت دارایی‌های شرکت ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: هواپیمایی ، اورهال
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