باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ سهشنبه ۲۷ مردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در شوش ۱۲۷، گتوند ۱۰۷ و بهبهان ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
وی در ادامه افزود: بر این اساس، هوای اندیمشک، دزفول، لالی، سوسنگرد، آغاجاری، اندیکا، دزپارت، شوشتر، سوسنگرد، ملاثانی، رامهرمز، خرمشهر، شادگان، اهواز و آبادان در وضعیت «قابل قبول» و هوای هفتکل در شرایط «پاک» بوده است.
به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا(AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.