مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: ۵۵ درصد مشترکان آب استان در رده پر مصرف و بدمصرف قرار دارند که این امر توجه بیش از پیش به صرفه جویی در مصرف آب را طلب می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام عظیمی مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در برنامه«نبض زندگی» سیمای مرکز آذربایجان غربی با اعلام اینکه با وجود تلاشهای گسترده برای تامین آب از طریق تصفیهخانهها، چاهها و قناتها، میزان مصرف شهروندان در استان بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است،گفت: استاندارد جهانی مصرف آب ۱۳۰ لیتر در شبانهروز است در حالی که سرانه مصرف در روستاهای استان به ۲۶۰ لیتر و در شهرها به ۲۳۰ لیتر رسیده است.
وی افزود: ۵۵ درصدمشترکین استان در رده پرمصرف و بدمصرف قرار دارند و تنها ۴۵ درصد از جمعیت در محدوده زیرالگو هستند.
عظیمی با اشاره به هزینههای بالای تولید و تصفیه آب گفت: تولید و تصفیه آب فرآیندی دشوار و هزینه بر است بطوری که در سال گذشته تنها برای بهرهبرداری از منابع تامین آب در استان، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی، با تاکید بر مشارکت و همکاری مردم در صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف از آنها خواست با استفاده از راهکارهای ساده نظیر جایگزینی شیرآلات کممصرف، استفاده از لوازم کاهنده مصرف، کاهش مدت زمان استحمام، استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین های لباسشویی و ظرفشویی، در حفظ پایداری منابع تامین آب سهیم باشند.