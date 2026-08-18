درگیری خشن چند نفر از اراذل و اوباش در محدوده فردوس شرق که با استفاده از سلاح سرد، تهدید و ارعاب شهروندان همراه شده بود، با ورود سریع مأموران پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش در پی یک درگیری خشن و ایجاد رعب و وحشت در محدوده فردوس شرق خبر داد و جزئیات این عملیات را تشریح کرد.

وی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فرماندهی و کنترل پلیس مبنی بر وقوع یک فقره شرارت، نزاع و درگیری، تهدید و ارعاب با استفاده از سلاح سرد در محدوده فردوس شرق، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا برای بررسی موضوع و برقراری نظم و امنیت به محل اعزام شدند.

درگیری با قمه و شمشیر؛ ایجاد رعب و راه‌بندان

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند چند نفر از اراذل و اوباش با یکدیگر درگیر شده‌اند و با استفاده از قمه، شمشیر و چاقو ضمن ادامه نزاع، اقدام به ایجاد راه‌بندان و برهم زدن نظم عمومی کرده و موجب رعب و وحشت شهروندان شده‌اند.

وی ادامه داد: مأموران برای پایان دادن به درگیری، جلوگیری از آسیب بیشتر به شهروندان و دستگیری افراد شرور وارد عمل شدند، اما متهمان در برابر مأموران مقاومت و تمرد کردند.

شلیک پلیس برای پایان شرارت

سرهنگ افشار تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و مقاومت متهمان، مأموران با استفاده از شگرد‌های پلیسی و در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح برای متوقف کردن افراد شرور اقدام کردند.

در جریان این عملیات، چهار نفر از متهمان زمین‌گیر و دستگیر شدند و مأموران پس از کنترل صحنه، نسبت به بازرسی از افراد دستگیرشده اقدام کردند.

کشف ۴ قبضه سلاح سرد و مشروبات الکلی

به گفته سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، در بازرسی انجام‌شده از متهمان، چهار قبضه سلاح سرد از نوع قمه و مقداری مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

سرهنگ افشار همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از افراد حاضر در این درگیری که در جریان نزاع مصدوم شده بود، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: پس از پایان عملیات و دستگیری متهمان، برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل شد و پرونده جهت ادامه تحقیقات و سیر مراحل قانونی به پایگاه دوم پلیس امنیت ارسال شد.

هشدار پلیس به مخلان نظم عمومی

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با افرادی که با نزاع، عربده‌کشی، قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می‌شوند، از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی از نزدیک شدن به محل درگیری خودداری کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان نباید برای پایان دادن به درگیری افراد مسلح یا شرور شخصاً وارد عمل شوند؛ چرا که هرگونه مداخله مستقیم می‌تواند خطر آسیب‌دیدگی افراد بی‌گناه را افزایش دهد.

سرهنگ افشار از شهروندان خواست در صورت مشاهده سلاح سرد، عربده‌کشی، تهدید یا رفتار‌های خشونت‌آمیز، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

تجمع برای تماشای نزاع ممنوع!

وی همچنین از شهروندان خواست هنگام وقوع درگیری در معابر، از تجمع و تماشای صحنه خودداری کنند، چرا که ازدحام جمعیت می‌تواند علاوه بر افزایش احتمال آسیب، روند امدادرسانی و عملیات پلیس را با مشکل مواجه کند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت خانواده‌ها بر رفتار و معاشرت فرزندان نوجوان و جوان، از والدین خواست نسبت به رفت‌وآمد و ارتباط فرزندان خود با افراد سابقه‌دار و شرور حساسیت بیشتری داشته باشند.

حمل سلاح سرد؛ پایان یک درگیری می‌تواند آغاز یک پرونده کیفری باشد

سرهنگ افشار هشدار داد: حمل و استفاده از سلاح سرد در جریان درگیری‌ها می‌تواند برای مرتکبان تبعات کیفری جدی به همراه داشته باشد و افرادی که با قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت امنیت عمومی را مختل می‌کنند، با برخورد قانونی پلیس و دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک یا رفتار‌های خارج از عرف و تهدیدآمیز در محله، به جای درگیری مستقیم، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

امنیت مردم؛ خط قرمز پلیس

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با افرادی که با قدرت‌نمایی، نزاع، تهدید و استفاده از سلاح موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه شوند، برابر قانون برخورد خواهند کرد.