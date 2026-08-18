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حاشیه سازی رسانه‌های معاند برای سرهنگ سعید راستی + فیلم

معاون مبارزه با شرارت و جرائم خشن فراجا در خصوص حاشیه سازی رسانه‌های معاند برای خود نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت و جرائم خشن فراجا با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد حاشیه سازی رسانه‌های معاند برای خود گفت.

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
خداوند خیرتان بدهد.رسانه های معاند دوست ندارن مردم امنیت داشته باشن.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دمت گرم
همچنان به کارت ادامه بده
تا زمانی که این اراذل وجود دارند ما امنیت نداریم
۱
۵
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