\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0631\u0627\u0633\u062a\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u0627\u0631\u062a \u0648 \u062c\u0631\u0627\u0626\u0645 \u062e\u0634\u0646 \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u06af\u0641\u062a.\n\u00a0\n
همچنان به کارت ادامه بده
تا زمانی که این اراذل وجود دارند ما امنیت نداریم