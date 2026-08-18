باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت و جرائم خشن فراجا با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد حاشیه سازی رسانه‌های معاند برای خود گفت.