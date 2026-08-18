رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی گفت: نتایج نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ پس از طی مراحل آزمون کتبی، انتخاب رشته و ارزیابی تخصصی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شامل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمه‌متمرکز سال 1405تعداد 172 هزار و 42 متقاضی ثبت‌نام کردند که از این تعداد 137 هزار و 974 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و 48 هزار و 826 نفر برای انجام مرحله ارزیابی تخصصی و مصاحبه حداقل در یک کدرشته‌محل به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی شدند و در نهایت 12 هزار و 708 نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شده‌اند.

وی با اشاره به ضوابط مربوط به افرادی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی به طور همزمان پذیرفته شده‌اند، گفت: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته‌اند، منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، به جز دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: این دسته از پذیرفته‌شدگان لازم است از روز یکشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۵ برای اطلاع از تاریخ، نحوه و مدارک مورد نیاز ثبت‌نام، علاوه بر مدارک اعلام‌شده در اطلاعیه سازمان سنجش، به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

دکتر محمدی درباره پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است از روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ برای اطلاع از تاریخ، نوع مدارک و نحوه ثبت‌نام در واحد محل قبولی به درگاه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه پذیرفته‌شدگان به زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، افزود: ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام‌شده از سوی دانشگاه محل قبولی و با ارائه مدارک مورد نیاز انجام می‌شود و عدم اقدام پذیرفته‌شدگان در تاریخ یا تاریخ‌های تعیین‌شده برای ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد؛ بنابراین ضروری است پذیرفته‌شدگان اطلاعیه‌های منتشرشده در درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را با دقت مطالعه کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتشار کارنامه نهایی آزمون نیز گفت: کارنامه نهایی متقاضیان روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی خواهد بود. این کارنامه حاوی اطلاعات لازم از جمله نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در هر یک از کدرشته‌محل‌هایی است که متقاضی برای مصاحبه در سهمیه مربوط معرفی شده است.

دکتر محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام دانشگاه علوم انتظامی امین و طولانی شدن فرایند مصاحبه متقاضیان این دانشگاه، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کدرشته‌محل‌های مربوط به این دانشگاه پس از دریافت نمرات مصاحبه و انجام گزینش نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین یادآور شد: تغییر گرایش و انتقال پذیرفته‌شدگان دوره‌های دکتری «Ph.D.» امکان‌پذیر نیست و درخواست‌های متقاضیان در این زمینه قابل بررسی نخواهد بود.

دکتر محمدی در پایان از پذیرفته‌شدگان و سایر متقاضیان خواست برای اطلاع دقیق از ضوابط، مدارک مورد نیاز و سایر نکات مرتبط با نتایج نهایی، اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ را که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، به دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش 

برچسب ها: اعلام نتایج آزمون ، آزمون دکتری
خبرهای مرتبط
زمون زبان MSRT با حضور بیش از ۸ هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد
امروز آخرین مهلت ثبت‌نام مصاحبه با تأخیر دکتری تخصصی و استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد
نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اواخر مرداد اعلام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد آقائی
۱۱:۱۸ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
بلاخره نتایج ارشد کی اعلام می شوند؟
۰
۱
پاسخ دادن
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
آغاز کنکور سراسری ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
آخرین اخبار
آغاز کنکور سراسری ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان تجربی در سراسر کشور
دارو تا ۶ ماه تامین است/ انتقال ارز مشکل اصلی صنعت دارو
مصرف روزانه نوشیدنی‌های گازدار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد
با هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اسرار شما می‌افتد؟
چه افرادی مجاز به استفاده از آمپول‌های لاغری نیستند؟ + فیلم
نسخه اختصاصی ChatGPT برای نوجوانان با کنترل‌های ایمنی پیشرفته
حفاری در بن‌بست مجوز شهرداری؛ ۱۰ هزار مشترک شهرری بدون تلفن و اینترنت طی ۶ ماه
کشف شواهدی از برخورد دیموس، قمر مریخ، با یک سیارک بزرگ
تاثیر استفاده کودکان از گوشی و تبلت بر توانایی شناختی آنها
کشف یک «ابرزمین» که قوانین اخترفیزیک را به چالش می‌کشد
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی به‌صورت خودکار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان هستند
عمان، آفریقا و کشور‌های همسایه؛ بازار‌های هدف صادرات فناوری جهاددانشگاهی
هوشمندسازی ساختمان‌ها؛ راهکاری برای کاهش مصرف انرژی و ارتقای امنیت
اجرای طرح پزشک خانواده باید مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر داده‌های واقعی باشد
پایش مدارس کم جمعیت در کشور
جزئیات سهم «سوابق تحصیلی» در «کنکور» امسال
علت کمبود‌های دارویی امسال مشکلات انتقال ارز به شرکت‌های خارجی بود
کنترل دیابت بارداری و تاثیر آن بر روی جنین+ فیلم
دستورالعمل برنامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» ابلاغ شد
نتایج اولیۀ کنکور سراسری شهریور ۱۴۰۵ اعلام می‌شود
امروز آخرین مهلت دریافت کارت کنکور