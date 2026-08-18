باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی گفت: نتایج نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ پس از طی مراحل آزمون کتبی، انتخاب رشته و ارزیابی تخصصی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شامل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمهمتمرکز سال 1405تعداد 172 هزار و 42 متقاضی ثبتنام کردند که از این تعداد 137 هزار و 974 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و 48 هزار و 826 نفر برای انجام مرحله ارزیابی تخصصی و مصاحبه حداقل در یک کدرشتهمحل به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معرفی شدند و در نهایت 12 هزار و 708 نفر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شدهاند.
وی با اشاره به ضوابط مربوط به افرادی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی به طور همزمان پذیرفته شدهاند، گفت: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفتهاند، منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام کنند و مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان ثبتنام پذیرفتهشدگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، به جز دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: این دسته از پذیرفتهشدگان لازم است از روز یکشنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۵ برای اطلاع از تاریخ، نحوه و مدارک مورد نیاز ثبتنام، علاوه بر مدارک اعلامشده در اطلاعیه سازمان سنجش، به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
دکتر محمدی درباره پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: پذیرفتهشدگان رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است از روز سهشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ برای اطلاع از تاریخ، نوع مدارک و نحوه ثبتنام در واحد محل قبولی به درگاه مرکز سنجش، پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه پذیرفتهشدگان به زمانبندی اعلامشده از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، افزود: ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعلامشده از سوی دانشگاه محل قبولی و با ارائه مدارک مورد نیاز انجام میشود و عدم اقدام پذیرفتهشدگان در تاریخ یا تاریخهای تعیینشده برای ثبتنام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد؛ بنابراین ضروری است پذیرفتهشدگان اطلاعیههای منتشرشده در درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را با دقت مطالعه کنند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتشار کارنامه نهایی آزمون نیز گفت: کارنامه نهایی متقاضیان روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی خواهد بود. این کارنامه حاوی اطلاعات لازم از جمله نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلامشده از سوی دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفتهشده در هر یک از کدرشتهمحلهایی است که متقاضی برای مصاحبه در سهمیه مربوط معرفی شده است.
دکتر محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام دانشگاه علوم انتظامی امین و طولانی شدن فرایند مصاحبه متقاضیان این دانشگاه، اسامی پذیرفتهشدگان نهایی کدرشتهمحلهای مربوط به این دانشگاه پس از دریافت نمرات مصاحبه و انجام گزینش نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین یادآور شد: تغییر گرایش و انتقال پذیرفتهشدگان دورههای دکتری «Ph.D.» امکانپذیر نیست و درخواستهای متقاضیان در این زمینه قابل بررسی نخواهد بود.
دکتر محمدی در پایان از پذیرفتهشدگان و سایر متقاضیان خواست برای اطلاع دقیق از ضوابط، مدارک مورد نیاز و سایر نکات مرتبط با نتایج نهایی، اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفتهشدگان نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ را که در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، به دقت مطالعه کنند.
منبع: سازمان سنجش