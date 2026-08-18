به منظور مدیریت مصرف انرژی و گرمای هوا، ادارات استان بوشهر در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: با توجه به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و موافقت استاندار و با توجه به گرمای هوا و با هدف تأمین آسایش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد تعطیل هستند.

فردین اسلامی راد یادآور شد: واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیرو‌های دارای نوبت شیفت گردان مشمول این تعطیلی نبوده و نحوه فعالیت بانک‌ها نیز توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد گردید.

وی اظهار داشت: ساعت کسری ناشی از تعطیلی به صورت دورکاری جبران خواهد شد.

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، گرمای هوا
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