باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستایش اسکندری - مجله «نیوزویک» در یادداشتی نوشت میزان محبوبیت ترامپ، در پی تداوم جنگ با ایران به ۳۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که پایینترین سطح در دو دوره ریاستجمهوری او محسوب میشود. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که حمایت از ترامپ در میان گروههای کلیدی حامی وی، بهویژه در سایه نگرانیهای اقتصادی، بهشدت رو به افول است.
طبق نظرسنجی «رویترز/ایپسوس» ۳۳ درصد عملکرد او را تأیید و ۶۴ درصد رد کردهاند. ۸۰ درصد از شرکتکنندگان (۸۷ درصد دموکراتها و ۷۱ درصد جمهوریخواهان) نسبت به طولانی شدن جنگ با ایران ابراز نگرانی کردهاند.
حمایت جمهوری خواهانی که جز گروه حامیان ترامپ نیستند و حدود ۳۰ درصد حزب را تشکیل میدهند، از ۹۰ درصد به ۵۱ درصد سقوط کرده است.
وفاداری گروه حامیان ترامپ در حزب جمهوری خواهان با ۹۲ درصد حمایت، همچنان ثابت و مستحکم باقی مانده است.
میزان رضایت گروههای مستقل، از عملکرد ترامپ در این گروه با افتی چشمگیر، از ۳۲ درصد در ابتدای سال به ۱۸ درصد رسیده است.
محبوبیت خالص در میان زنان (۳۶- درصد)، فارغالتحصیلان دانشگاهی (۴۲- درصد) و مردان هیسپانیک (۴۱- درصد) به پایینترین حد خود رسیده است. همچنین محبوبیت او در میان رأیدهندگان روستایی ۷ درصد کاهش یافته و به ۴۴ درصد رسیده است.
اقتصاد همچنان مهمترین دغدغه رأیدهندگان در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا به ۴.۰۶ دلار رسیده که بالاترین نرخ ثبتشده برای ماه اوت است. تحلیلگران بازار انرژی، این فشار صعودی را ناشی از تداوم بسته بودن تنگه هرمز میدانند.
پاتریک کاساله، از مشاوران ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا، با اشاره به اینکه آغاز کردن جنگ با ایران و در جریان این جنگ بسته شدن تنگه هرمز و جهش قیمت سوخت، اذعان دارد که ترامپ دستاوردهای سال اول خود را با مدیریت نادرست این بحرانها و توهماتش تضعیف کرده است.
وی هشدار میدهد که دو هفته آینده برای دولت جهت پایان دادن به جنگ با ایران حیاتی است. در صورت تداوم این وضعیت، شانس پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای که میتوانست یک پیروزی درخشان باشد اکنون در هالهای از ابهام قرار گرفته و به قول کاساله، «سرنوشت آن نامشخص است.»