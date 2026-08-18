باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در اطلاعیهای جزئیات مراسم چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم اصلی چهلم تدفین حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای (رضواناللهعلیه) ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در حسینیه ثارالله کرمان برگزار میشود.
گلزار شهدا؛ دومین قرار کرمانیها با رهبر شهید
این مراسم روز پنجشنبه ۲۹ مرداد نیز ادامه خواهد داشت و آیین بزرگداشت رهبر شهید ساعت ۱۷ در گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
همچنین شامگاه پنجشنبه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، مساجد سراسر استان میزبان اجتماعات شبانه و مراسم اربعین تدفین رهبر شهید با حضور هیئتهای مذهبی خواهند بود.
پایان آیین ها در نماز جمعه
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان، مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب روز جمعه ۳۰ مرداد نیز همزمان با اقامه نماز جمعه در سراسر استان برگزار خواهد شد.