آئین بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم شامگاه دوشنبه ۲۶ مرداد، بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این مراسم با قرائت زیارت امین‌الله و مرثیه‌سرایی با نوای مهدی سلحشور، سخنرانی ایت‌الله سید جعفر علم‌الهدی و مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت توسط میثم مطیعی همراه است.

همچنین به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای نیز شامگاه پنج‌شنبه ۲۹ مرداد، از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این مراسم با قرائت زیارت امین‌الله توسط امیر عارف، سخنرانی حجت‌الاسلام علی علیزاده و ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی و قرائت دعای کمیل با نوی علی ملائکه و کاظم غلامشاهی همراه خواهد بود.

منبع:آستان‌نیوز

برچسب ها: رهبر انقلاب ، حرم رضوی
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