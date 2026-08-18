باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «یوراکتیو» چالش‌های پیش روی ناتو در زمینه نابرابری سیستم‌های دفاعی و موشکی بین کشور‌های عضو آن را فاش کرد، جایی که یک اردوگاه به سیستم آمریکایی «هیمارس» و اردوگاه دیگر به سیستم صهیونیستی «یورو-پالس» متکی است.

این گزارش نشان می‌داد که با توجه به تفاوت در سیستم‌های مورد استفاده، کاهش محدودیت‌های فعلی، تبادل مهمات بین کشور‌های ناتو را در طول درگیری‌ها تسهیل می‌کند.

استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی و ایتالیا سیستم آمریکایی هیمارس را انتخاب کردند، در حالی که دانمارک، اسپانیا، آلمان، هلند و یونان سیستم صهیونیستی یورو-پالس را ترجیح می‌دادند.

یک منبع ناتو توضیح داد که این جدایی چالش‌های عملیاتی ایجاد می‌کند، زیرا مهمات را نمی‌توان بین دو سیستم مبادله کرد و نیاز به آموزش اضافی دارد و آن را به عنوان «سناریویی نه چندان ایده‌آل» توصیف کرد.

در همین راستا، روسیه همچنان نگرانی خود را در مورد گسترش نظامی ناتو در نزدیکی مرز‌های غربی خود ابراز می‌کند و فعالیت‌های آن را «عامل بازدارنده‌ای در برابر تجاوز ادعایی روسیه» توصیف و تاکید می‌کند که ناتو تهدیدی محسوب نمی‌شود، اما هشدار می‌دهد که هیچ اقدامی را که امنیت ملی‌اش را تحت تأثیر قرار دهد، بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

منبع: آر تی