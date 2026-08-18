مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که به گفته پلیس، اقدام به جمع‌آوری و ارسال تصاویر و مختصات برخی نقاط راهبردی و امنیتی کشور برای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، کارشناسان سایبری و اطلاعاتی پلیس با رصد و پایش فعالیت‌های این فرد، اقدامات وی را تحت نظر قرار داده و در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری او شدند.

بر اساس این گزارش، متهم با استفاده از ابزارهای سایبری اقدام به جمع‌آوری داده‌ها، تصاویر و مختصات برخی نقاط مهم کرده و قصد ارسال این اطلاعات به گروه‌های مخالف را داشته است.

پلیس اعلام کرد این فرد در جریان تحقیقات نامحسوس و اقدامات اطلاعاتی مأموران تحت رصد قرار گرفت و پس از تکمیل مستندات و ادله دیجیتال، در عملیاتی در مخفیگاه خود دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

بنابر اعلام پلیس، متهم در تحقیقات اولیه به اتهامات انتسابی و ارتباط با گروه‌های مخالف اعتراف کرده است؛ پرونده وی پس از تفهیم اتهامات از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال و متهم با قرار قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در پایان با تأکید بر استمرار رصد فعالیت‌های مشکوک اعلام کرد با هرگونه اقدامی که امنیت عمومی و آرامش شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

برچسب ها: عامل نفوذی ، دستگیری
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