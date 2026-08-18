مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از اختصاص ۲۸۷ میلیارد تومان وام بلاعوض برای احداث و تعمیر واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اکبری‌فضلی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تعداد کل واحدهای آسیب‌دیده ۷۱۶۶ واحد است که شامل ۶۴۷۲ واحد مسکونی و ۶۹۴ واحد تجاری می‌شود. 

وی با اشاره به نوع خسارت‌ها، گفت: از این تعداد، ۵۴ واحد احداثی (۴۸ مسکونی و ۶ تجاری)، ۲۵۰ واحد تعمیر نوع یک (۲۴۶ مسکونی و ۴ تجاری)، ۳۸۰۳ واحد تعمیر نوع دو (۳۵۴۳ مسکونی و ۲۶۰ تجاری) و ۲۷۸۵ واحد مربوط به شیشه (۲۳۸۴ مسکونی و ۴۰۱ تجاری) است. 

اکبری‌فضلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: برای ۱۹۳ واحد ودیعه مسکن اختصاص یافته که ۱۲۹ واحد پرداخت شده و ۶۴ واحد در مرحله پرداخت است. همچنین نصب شیشه برای ۳۸۲۶ واحد انجام شده و ۱۰۰۰ واحد معیشتی به بنیاد علوی اعلام شده که در حال پرداخت است. 

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان بیان کرد: مبلغ بلاعوض تخصیص‌یافته برای احداث، تعمیر و معیشت، ۲۸۷ میلیارد تومان است. از این مبلغ، ۲۰ میلیارد تومان در حال پرداخت است. 

برچسب ها: خسارت جنگ ، بنیاد مسکن
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