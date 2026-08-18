مجری طرح ذخیره ساز انرژی ساتبا گفت: ۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند؛ این ۱۰ ساختگاه منتخب باتوجه به شرایط شبکه کشور انتخاب شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مینو غلامی مجری طرح ذخیره ساز انرژی ساتبا گفت: ۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند؛ این ۱۰ ساختگاه منتخب باتوجه به شرایط شبکه کشور انتخاب شده‌اند.

او افزود: این ۱۰ ساختگاه در استان‌های تهران، گلستان، خوزستان، بوشهر، زنجان، آذربایجان و یزد  هستند.

این مقام مسئول تأکید کرد: ماهیت نیروگاهی تجدیدپذیر اینگونه است که برق همواری نمی‌دهند و احتیاج داریم به اینکه یک مسئله فنی را کنار آنها قرار دهیم تا برق پایدار و مطمئن‌تری را داشته باشیم این اقدام فنی را سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی انجام میدهند.

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برچسب ها: ساتبا ، وزارت نیرو ، تجدید پذیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
این نیروگاه خورشیدی یه چند سالی کار میکنه اونوقت می‌شن ضایعات
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