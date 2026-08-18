باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رویترز به نقل از داده‌های گمرکی، صادرات سوخت تصفیه‌شده چین در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل افزایش یافت، زیرا پکن محدودیت‌های اعمال‌شده پس از آنکه جنگ ایران عرضه نفت را از طریق تنگه هرمز مختل کرد، کاهش داد.

صادرات فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده، از جمله گازوئیل، بنزین، سوخت جت و سوخت دریایی، در ماه ژوئیه به ۴٫۶۵ میلیون تن رسید که نسبت به ژوئن ۶٫۷ درصد افزایش داشت، اما همچنان ۱۲٫۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.

چین که یک تأمین‌کننده بزرگ سوخت برای آسیا است، در ماه مارس برای محافظت از بازار داخلی خود در برابر شوک قیمت نفت پس از بسته شدن تنگه هرمز، کنترل‌های صادراتی شدیدی اعمال کرد. پکن در ماه ژوئیه و دوباره در ماه اوت محدودیت‌ها را کاهش داد و صادراتی بالاتر از سطوح قبل از جنگ را تأیید کرد.

صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن ۸۸ درصد افزایش یافت و به ۸۱۰٬۰۰۰ تن رسید و به سطوح ثبت‌شده در سال قبل نزدیک شد. صادرات بنزین نیز نسبت به ژوئن افزایش شدیدی داشت، اما همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵٫۳ درصد کاهش داشت.

منبع: الجزیره