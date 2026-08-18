بر اساس داده‌های گمرکی، صادرات سوخت تصفیه‌شده چین در ماه ژوئیه با ۶٫۷ درصد افزایش نسبت به ژوئن به ۴٫۶۵ میلیون تن رسید، زیرا پکن محدودیت‌های اعمال‌شده پس از اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز را کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رویترز به نقل از داده‌های گمرکی، صادرات سوخت تصفیه‌شده چین در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل افزایش یافت، زیرا پکن محدودیت‌های اعمال‌شده پس از آنکه جنگ ایران عرضه نفت را از طریق تنگه هرمز مختل کرد، کاهش داد.

صادرات فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده، از جمله گازوئیل، بنزین، سوخت جت و سوخت دریایی، در ماه ژوئیه به ۴٫۶۵ میلیون تن رسید که نسبت به ژوئن ۶٫۷ درصد افزایش داشت، اما همچنان ۱۲٫۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.

چین که یک تأمین‌کننده بزرگ سوخت برای آسیا است، در ماه مارس برای محافظت از بازار داخلی خود در برابر شوک قیمت نفت پس از بسته شدن تنگه هرمز، کنترل‌های صادراتی شدیدی اعمال کرد. پکن در ماه ژوئیه و دوباره در ماه اوت محدودیت‌ها را کاهش داد و صادراتی بالاتر از سطوح قبل از جنگ را تأیید کرد.

صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن ۸۸ درصد افزایش یافت و به ۸۱۰٬۰۰۰ تن رسید و به سطوح ثبت‌شده در سال قبل نزدیک شد. صادرات بنزین نیز نسبت به ژوئن افزایش شدیدی داشت، اما همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵٫۳ درصد کاهش داشت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: صادرات نفت به چین ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
کاهش ۱۹.۵ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز
گفتگوی وزیر خارجه قطر و سران منطقه درباره مذاکرات آمریکا و ایران
یک نفتکش اماراتی دیگر در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
آخرین اخبار
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟