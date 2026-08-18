معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، از اجرای قاطعانه عملیات امحای ۳۸ هکتار از مزارع ذرت که با استفاده از منابع آبی نامتعارف آبیاری می‌شدند در محدوده شمال شرق کلان‌شهر شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صیانت از حریم سلامت شهروندان و حفاظت از منابع زیست‌محیطی، خط قرمز مدیریت شهری است. در همین راستا و به منظور پیشگیری از ورود تهدیدات بیولوژیک به چرخه مصرف، عملیات پایش و پاکسازی مزارع متخلف که به‌صورت غیرقانونی با آب‌های نامتعارف آبیاری می‌شدند، در محدوده شمال شرق کلان‌شهر اجرا شد. 

روح‌الله خوشبخت با اشاره به ضرورت جلوگیری از کشت محصولات کشاورزی با آب‌های نامتعارف اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان، حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تبعات زیست‌محیطی ناشی از استفاده از آب‌های نامتعارف، حدود ۳۸ هکتار از مزارع زیرکشت ذرت که با این شیوه آبیاری شده بودند، با همکاری متولیان امر امحا شد.

او با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه‌های مرتبط در اجرای این طرح افزود: همکاری و هماهنگی بین دستگاهی در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، نقش مهمی در پیشگیری از تداوم این اقدامات و صیانت از حقوق عمومی دارد.

خوشبخت تأکید کرد: مدیریت شهری شیراز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع استفاده از آب‌های نامتعارف برای کشت محصولات کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کند و اقدامات لازم برای جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان و آسیب به محیط زیست در دستور کار قرار دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین از همراهی دستگاه‌های قضایی و انتظامی در اجرای این عملیات قدردانی کرد و گفت: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کنترل مؤثرتر تخلفات و حفاظت پایدار از منابع طبیعی و زیست‌محیطی شهر شیراز باشد.

گفتنی است، موفقیت این عملیات میدانی، نمودی از اراده مدیریت شهری برای پایش مستمر و مهار کانون‌های خطر زیست‌محیطی است. این اقدام با هدف تضمین سلامت عمومی و صیانت از منابع حیاتی شهر، پیوند میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را تقویت کرد تا با استمرار رویکرد‌های سخت‌گیرانه، از هرگونه تعدی به حریم سلامت شهروندان جلوگیری شود و پایداری محیط زیست در پهنه‌ی کلان‌شهر شیراز تضمین شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: محصول ذرت ، شهرداری شیراز ، امحا ، شمال شرق
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