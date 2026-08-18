رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: حوادث اخیر نشان می‌دهد تلاش برای خروج خودسرانه از آسانسور‌های متوقف شده در زمان قطع برق، می‌تواند به قیمت جان انسان تمام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مومنی گفت: بر اساس تاکید کارشناسان ایمنی، چنانچه شخصی هنگام قطع برق در آسانسور حبس شود، در صورت وصل شدن جریان برق و حرکت ناگهانی کابین هنگام خروج فرد، حادثه‌ای مرگبار را رقم می‌زند.
وی با تاکید به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی هنگام حبس شدن در آسانسور، افزود: افراد هنگام گیرکردن در آسانسور، باید با حفظ آرامش، کلید هشدار یا تماس داخل آسانسور را فشار دهند، فوری با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیرند و برای کمک تکنسین‌ها و یا گروه عملیاتی آتش نشانی منتظر بمانند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با تاکید بر اینکه خروج اضطراری از آسانسور فقط باید به کمک گروه امداد انجام شود، گفت: آسانسور‌های استاندارد که مجهز به سامانه نجات اضطراری (UPS) هستند در لحظه قطع برق، کابین را به نزدیک‌ترین طبقه هدایت کرده و درب را باز می‌کنند تا از حبس شدن افراد جلوگیری شود.

برچسب ها: آسانسور ، حبس
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