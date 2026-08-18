رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: در حال حاضر خط قرمز نظام سلامت کیفیت درمان بیماران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در بیست‌ویکمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران، با قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی و برگزارکنندگان کنگره، بر ضرورت نگاه آینده‌محور به پزشکی کشور و توجه جدی به چالش‌های رشته زنان و زایمان تأکید کرد.

به گفته وی، جامعه پزشکی کشور با وجود همه دشواری‌ها، خدماتی گسترده، پیچیده و همگام با دانش روز ارائه می‌دهد و یکی از دستاورد‌های مهم آن، کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران در سال‌های گذشته است؛ دستاوردی که مرهون تلاش متخصصان زنان و زایمان، ماما‌ها و سایر اعضای تیم سلامت است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای آینده پزشکی کشور باید از حاشیه‌ها فاصله بگیرد، گفت: امروز باید به این سؤال پاسخ دهیم که پزشکی کشور در آینده به کجا می‌خواهد برسد، نه اینکه با ایجاد حواشی و منازعات، انرژی جامعه پزشکی و نهاد‌های مسئول صرف مسائل بدیهی شود.

رئیس‌زاده ادامه داد: افزایش کمی پزشکان به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های مردم نیست و دسترسی مردم به پزشک باکیفیت، حق مسلم آنان است. کیفیت نباید قربانی کمیت شود.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین متخصصان زنان و زایمان اظهار کرد: متخصص زنان و زایمان در بسیاری از مواقع باید در کسری از ثانیه درباره شرایطی تصمیم بگیرد که مرز میان زندگی و مرگ، امید و اندوه یک خانواده است. خونریزی ناگهانی، آمبولی یا دیسترس جنین، نمونه‌هایی از شرایطی هستند که تصمیم‌گیری سریع و دقیق در آنها اهمیت حیاتی دارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: استرس، ریسک، مسئولیت سنگین و دشواری کار در رشته زنان و زایمان باید در سیاست‌گذاری‌های نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد. فرسودگی شغلی در این رشته می‌تواند بر حفظ کیفیت خدمات اثرگذار باشد و نمی‌توان صرفاً با نگاه کمی به مسئله کمبود نیرو پرداخت.

رئیس‌زاده با انتقاد از نگاه صرفاً عددی به موضوع سزارین و زایمان طبیعی گفت: تبدیل این موضوع به یک جنگ آماری میان سزارین و زایمان طبیعی، راهبرد درستی نیست. هدف باید ارائه زایمان علمی، طبیعی، محترمانه و ایمن باشد.

وی افزود: عوامل فرهنگی، اقتصادی، تجربه قبلی مادر، شرایط نظام سلامت، امکانات، زمان و مکان و مجموعه‌ای از عوامل در انتخاب نوع زایمان مؤثرند و نمی‌توان همه مسئولیت را بر دوش متخصص زنان و زایمان گذاشت.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: اگر برای برخی خدمات زیبایی ارزش اقتصادی بالاتری تعیین شود، اما خدمات درمانی پیچیده و پرمسئولیت از ارزش اقتصادی متناسب برخوردار نباشند، یک عدم تعادل در نظام سلامت ایجاد می‌شود.

مداخلات غیرمجاز، سلامت زنان را به بازی گرفته است

در ادامه مراسم، سودابه کاظمی، رئیس بیست‌ودومین کنگره بین‌المللی انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران ، گفت: امروز دو نگرانی بزرگ و عمده در حوزه زنان وجود دارد؛ یکی آینده جمعیتی کشور و دیگری سلامت زنان.

به گفته وی کشور ما واقعاً به قهقرای جمعیتی نزدیک می‌شود و متخصصان زنان که بیش از همه با تولد و زاد و ولد در ارتباط هستند، این وضعیت را به‌خوبی درک می‌کنند. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم گوشه‌ای از این مشکل را حل کنیم.

کاظمی، سلامت مادران و زنان را یکی دیگر از مسائل اساسی کشور دانست و اظهار کرد: سلامت زنان، پایه و اساس سلامت خانواده‌ها و در نهایت سلامت کل جامعه ایران است. متخصصان زنان، معتمدان خانواده‌های کشور هستند و نظام سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاران باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنند؛ اما متأسفانه این جایگاه هنوز به‌خوبی شناخته نشده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حضور دکتر رضوی در معاونت درمان وزارت بهداشت، یک گام به جلو برداشته شد و از حدود یک سال پیش کمیته مشورتی متخصصان زنان و زایمان در معاونت درمان فعال شده است، اما هنوز ساختار نظام‌مندی که بتواند ارتباط ساختاری با سیستم اداری کشور و ستاد دانشگاه‌های علوم پزشکی برقرار کند، شکل نگرفته است.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با بیان اینکه حلقه سیاست‌گذاری در حوزه سلامت مادران باید از معاونت بهداشت تا دانشگاه‌ها ادامه پیدا کند، افزود: در حال حاضر این حلقه در معاونت بهداشت آغاز می‌شود، اما متأسفانه در دانشگاه‌ها ادامه پیدا نمی‌کند. امیدواریم این مسئله مهم که بارها بر آن تأکید کرده‌ایم، به همت وزارت بهداشت حل شود.

کاظمی تأکید کرد: این موضوع یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مطالبه‌ای علمی در راستای ارتقای کیفیت سلامت مادران و زنان است؛ چرا که در سیاست‌گذاری زمانی می‌توان موفق بود که سیاست‌گذار، آگاهی و اشراف کامل به مسائل و مشکلات حوزه تخصصی مربوطه داشته باشد.

وی گفت: یکی از چالش‌های رشته زنان، مداخلاتی است که در خدمات این رشته انجام می‌شود و امیدواریم جلوی این مداخلات غیرمجاز گرفته شود.

کاظمی تصریح کرد: این مداخلات هم توسط افرادی انجام می‌شود که اساساً در حیطه پزشکی نیستند و هم توسط افرادی از جامعه پزشکی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای خود و بدون طی کردن مسیر پزشکی لازم، وارد حوزه‌هایی از خدمات زنان و زایمان می‌شوند.

کاظمی افزود: ادامه این روند، آینده رشته زنان را با چالش مواجه می‌کند و در عین حال سلامت زنان کشور را نیز به بازی می‌گیرد. بنابراین بسیار مهم است که جلوی این مداخلات گرفته شود و اجازه ندهیم مرز میان تجارت و درمان کمرنگ شود.

وی گفت: این مسئله از این جهت اهمیت بیشتری دارد که رشته زنان با موضوعاتی مانند باروری، فرزندآوری و سلامت جمعیت ارتباط مستقیم دارد.

گفتنی است، بیست‌ویکمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران، از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران در حال برگزاری است.

منبع: وزارت بهداشت