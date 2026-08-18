رئیس کل دادگستری خوزستان از کاهش وقوع جرائم اولویتی این استان در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: آمار وقوع سرقت در این مدت ۸ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دهقانی در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، اظهار کرد: در سنوات گذشته و سال جاری تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و اقدامات متناسبی با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شد که نتیجه آن کاهش جرائم اولویتی استان به‌ویژه در حوزه سرقت بوده است.

وی با اشاره به ضرورت کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: در این حوزه و به‌ویژه در دعاوی خانوادگی نیز کاهش چشمگیری مشاهده می‌شود که امیدواریم این روند کاهشی تداوم داشته باشد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به فعالیت سامانه سلام در کشور، تصریح کرد: سامانه جامع اطلاعات مردمی، به عموم مردم این فرصت را داده است که گزارشات خود از حوزه‌های مختلف را ارائه کنند تا به صورت مناسب نسبت به آن رسیدگی شود.

دهقانی گفت: چنانچه یک گزارش نیاز به برخورد مقابله‌ای داشته باشد، اقدام لازم در این خصوص صورت می‌گیرد و اگر نیاز به اقدامات پیشگیرانه باشد نیز با ارجاع به شورای پیشگیری، در دستور کار این شورا قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیر کردن همه دستگاه‌ها و مدیران آن نسبت به انجام تکالیف خود، افزود: برای تقویت امر پیشگیری باید از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز استفاده شود.

عیسی پورسلیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نیز در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در مقوله پیشگیری از جرائم شد.