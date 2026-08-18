پارک دو-سون، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی، روز سه‌شنبه تأیید کرد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از ۱۹ تا ۲۰ اوت برای گفت‌و‌گو‌های رسمی به کره جنوبی سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پارک دو-سون، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی، روز سه‌شنبه تأیید کرد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از ۱۹ تا ۲۰ اوت برای گفت‌و‌گو‌های رسمی به کره جنوبی سفر خواهد کرد. این اولین سفر وانگ یی در حدود پنج سال اخیر محسوب می‌شود.

وانگ یی به دعوت جو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی (در تصویر سمت چپ)، روز چهارشنبه گفت‌وگویی را برگزار خواهند کرد که روابط دوجانبه، وضعیت شبه‌جزیره کره و مسائل منطقه‌ای را پوشش می‌دهد. یک شام رسمی برنامه‌ریزی شده است و گفته می‌شود که دیداری با لی جه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، نیز در دست بررسی است.

این سخنگو اشاره کرد: «انتظار می‌رود این دیدار فرصتی برای مرور دستاورد‌های احیای روابط کره جنوبی و چین، پیش از نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در شنژن، استان گوانگدونگ، در ماه نوامبر، و همچنین آماده‌سازی برای مرحله بعد و تبادلات سطح بالا باشد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: کره جنوبی ، وزیر خارجه چین
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