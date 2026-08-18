باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ قم اعلام کرد:گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان دو دستگاه تریلی در جاده قدیم قم به تهران، محدوده علی‌آباد، به مرکز ارتباطات اورژانس قم اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه جاده‌ای ۵۱۳ نعلبندان برای بررسی وضعیت حادثه و امدادرسانی به مصدومان احتمالی به محل اعزام شدند.

بر اساس گزارش کارشناسان اعزامی اورژانس، این حادثه متأسفانه یک فوتی بر جای گذاشت و مردی حدود ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در این تصادف جان خود را از دست داد.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است