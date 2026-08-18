برخورد دو دستگاه تریلی در جاده قدیم قم به تهران، حوالی علی‌آباد، یک کشته بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ قم اعلام کرد:گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان دو دستگاه تریلی در جاده قدیم قم به تهران، محدوده علی‌آباد، به مرکز ارتباطات اورژانس قم اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه جاده‌ای ۵۱۳ نعلبندان برای بررسی وضعیت حادثه و امدادرسانی به مصدومان احتمالی به محل اعزام شدند.

بر اساس گزارش کارشناسان اعزامی اورژانس، این حادثه متأسفانه یک فوتی بر جای گذاشت و مردی حدود ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در این تصادف جان خود را از دست داد.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است

 

برچسب ها: حوادث رانندگی ، اورژانس قم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
🥺🥺😭😭

بخدا پدر بزرگ من بود خیلی خیلی خیلی ناراحت شدم تازه از مشهد امده بود دقیقا ی روز قبل اینکه فوت کنه مادر بزرگم گفت نرو استراحت کن ولی گفت نه این بار امام رضا بزار برم 🥺

روزی از مشهد امدن خیلی خوشحال بودیم چند روز قبل اینکه بیان تولد خواهرم بود براشون کیک گذاشته بودیم کنار ولی نتونستیم بهش بدیم خیلی کیک دوست داشت 🥺🥺🖤
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