باشگاه خبرنگاران جوان - حمید خلیلی، سرپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، با همراهی حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از بخشهای مختلف بندر شهید باهنر بازدید کرد.
در این بازدید، روند اجرای عملیات عمرانی و وضعیت قسمتهای آسیبدیده ناشی از حملات اخیر مورد بررسی دقیق قرار گرفت. همچنین اقدامات انجامشده در انبارها و ساختمانهای اداری بندر شهید باهنر پایش شد و خلیلی در جریان آخرین اقدامات برای رفع آسیبها و بهسازی بخشهای مختلف بندر قرار گرفت.
حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان، با اشاره به خسارات واردشده به این بندر اظهار داشت: بندر شهید باهنر در جریان جنگ اخیر بیشترین آسیب و هجمه را متحمل شد، اما با تلاش همکاران و همراهی بخش خصوصی، فعالیتهای بندری حتی برای لحظهای تعطیل نشد و روند خدمترسانی استمرار یافت.
وی با تأکید بر لزوم بازگشت زیرساختها به شرایط مطلوب افزود: اکنون با مساعد شدن شرایط، در صدد رفع نواقص زیرساختی و بازسازی کامل بخشهای آسیبدیده هستیم تا فعالیتهای این بندر در سریعترین زمان ممکن با ظرفیت و توان بیشتری ادامه یابد.
منبع:روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان