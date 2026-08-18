معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار انشعاب برق غیرمجاز در استان شناسایی شده که این موارد در اطلس ثبت شده و شناسایی آنها به صورت کامل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدرضا صلابت، معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار انشعاب برق غیرمجاز در استان شناسایی شده که این موارد در اطلس ثبت شده و شناسایی آنها به صورت کامل انجام شده است.
او افزود: با توجه به منع قانونی برای واگذاری انشعاب در این مکانها و اینکه بیشتر این مناطق از مناطق کمبرخوردار هستند، تلاش کردیم با استفاده از مصوبه و همچنین دستورالعملی که هیئت وزیران در سال جدید ابلاغ کرده است، در کنار مردم قرار بگیریم استقبال مردم از این طرح بسیار خوب بوده و امیدواریم بتوانیم این انشعابها را قانونی کرده و برای آنها کنتور نصب کنیم.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: برای مردم کمبرخوردار که شرایط مالی دشواری دارند نیز هزینهها را حداقل در ۶ قسط تقسیط کردهایم تا فشار مالی کمتری به آنها وارد شود.
او گفت: خود من به شخصه تاکنون حدود ۱۷ مانور طرح «مهتاب» برگزار کردهام و در این مانورها به صورت مستقیم در محل حضور داشتهام و مردم را راهنمایی کردهایم. همچنین میزهای خدمت ایجاد کردهایم تا مردم برای پیگیری امور خود مجبور به مراجعه به محلهای دیگر نباشند.
صلابت اظهار کرد: مردم از راههای مختلف از جمله سامانه «برق من» و شماره ۱۵۲۱ درخواستهای خود را ثبت میکنند و این موضوع باعث شده است مراجعات و زحمت مردم کاهش پیدا کند.
او افزود: حتی در برخی مناطق امکان تقسیط بلندمدت هزینهها را نیز فراهم کردهایم. همچنین اگر کابل انشعاب مشترک قانونی و استاندارد باشد، تلاش میکنیم از همان کابل موجود استفاده کنیم تا هزینههای اجرای انشعاب برای مردم کاهش پیدا کند.