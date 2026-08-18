راه یافتگان به بخش‌ «تک عکس» و «مجموعه مستند» نهمین جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی عکاسان راهیافته به بخش «تک عکس» و «مجموعه مستند» نهمین جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شدند.
براساس اعلام دبیرخانهی این رویداد، هیات داوران بخش عکس مستند، حسین بدرلو، فرهاد سلیمانی، مهدی قاسمی، محسن کابلی و عرفان کوچاری، ۲۵ تک عکس از ۲۳ عکاس و ۱۸ مجموعه عکس از ۱۴ عکاس راهیافته به بخش مجموعه مستند را اعلام کردند.
راهیافتگان بخش تک عکس نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند عبارتند از:
مجتبی اسماعیلزاد
مرتضی امینالرعایایی
محمدرضا بهمرام
احمد تاجی
پوریا ترابی
ستاره چگینی
مجید حجتی
مجتبی حیدری
حسین خسروی
مجید خواهی
امین رحمانی
مهدی زابل عباسی
مریم سردشتی
سیدپدرام شوبیری
محمد عطایی محمدی
امید علیزاده
رضا قاسمی
امیرحسین کمالی
امید محمدی
نگین محمدی فرد
شبنم ملکی
زینب هادی
قدیر وقاری
همچنین راهیافتگان به بخش مجموعه عکس نهمین جشنوارهی تلویزیونی مستند بدین شرح معرفی شدند:
فرید آزادی برای مجموعهی «اسب»
مرتضی امینالرعایایی برای مجموعههای «بزرگترین معدن فیروزه جهان» و «مشاغل سنتی نیشابور»
پوریا ترابی برای مجموعهی «آن ۱۲ روز»
حسین خسروی برای مجموعهی «سفر عاشقانه یک قهرمان»
هادی دهقانپور برای مجموعهی «فصل انگور»
عرفان سامانفر برای مجموعههای «طبیعت در اسارت زباله» و «وقتی من پرواز کردم»
مصطفی سعیدی برای مجموعهی «پکولداران»
سید مهرداد شریفی برای مجموعهی «زخم زمین»
سید پدرام شوبیری برای مجموعهی «عقاب طلایی مادر و جوجهها»
یاسر عموزاد مهدیرجی برای مجموعههای «گریه خاموش رود»، «من یک اسب هستم» و «میراثی در مه»
نگین محمدی فرد برای مجموعهی «بازار سایه»
سید حامد موسوی برای مجموعهی «با دستان خالی»
سعید نیکپور صیقلانی برای مجموعهی «خانهای روی آب، روایت یک زندگی»
سیدمتین هاشمی برای مجموعهی «هویت سرخ»
براساس این گزارش، عکاسان برگزیده هر بخش، در اختتامیه این رویداد که دوشنبه دوم شهریور ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود، معرفی خواهند شد. نهمین جشنواره تلویزیونی مستند به دبیری حسین زارعزاده برگزار میشود.