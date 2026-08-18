باشگاه خبرنگاران جوان - نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس سازمان ملی مهاجرت، در جریان سفر به شیراز، در کارگروه امور اتباع استان فارس اظهار کرد: معمولا در استان‌هایی که در حوزه اتباع فعالیت خاصی دارند، از جمله استان فارس، حضور مکرر داریم و در این سفر‌ها مسائل جدیدی که حادث شده است را بررسی می‌کنیم.

او با بیان اینکه فضای حوزه اتباع یک فضای کاملا سیال است ادامه داد: این حوزه مسائل جدیدی دارد که به دلیل شرایط خاص موجود در کشور‌های مهاجر‌فرست، باید مجددا بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود.

قوانین و دستورالعمل‌های جدید برای ساماندهی اتباع

رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت: در کارگروه ویژه‌ای که همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع اتباع در آن حضور دارند، مواردی مطرح می‌شود که برخی از آنها نیازمند دستورالعمل و بخشنامه‌های جدید است و برخی دیگر نیز باید به قانون تبدیل شود که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

یاراحمدی، با بیان اینکه موضوع اتباع در حال تبدیل شدن به یک حوزه قانونمند است، افزود: همه خود را موظف می‌دانند که در این حوزه به صورت قانونی عمل کنند.

او اضافه کرد: تا دستگاه‌ها به صورت قانونی عمل نکنند، نمی‌توانیم از اتباع خارجی بخواهیم که آنها قانونی عمل کنند.

او ادامه داد: در حوزه ساماندهی، لزوما تنها اتباع خارجی نباید ساماندهی شوند، بلکه دستگاه‌های مرتبط با امور اتباع نیز باید ساماندهی شوند تا هرکس بر اساس وظایف خودش و با محوریت اداره کل اتباع عمل کند.

بیمه، کد ثنا و ثبت محل سکونت؛ شروط جدید برای اتباع مجاز

مشاور وزیر کشور، درباره اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: امسال افرادی که به صورت قانونی در کشور حضور داشتند، موظف شدند تعهدات بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.

یاراحمدی افزود: این افراد اگر می‌خواهند به صورت مستمر از خدمات بهره‌مند شوند، باید بیمه شوند، کد ثنا بگیرند و در سامانه‌های خودنویس و کاتب، محل سکونت خود را ثبت کنند تا بتوانیم خدمات بیشتری به آنها ارائه دهیم.

او ادامه داد: این مساله امسال شکل گرفته و کارت‌های متفاوت جمع آوری و کارت‌های یکسان صادر می‌شود که این موضوع مدیریت حوزه اتباع را برای ما آسان‌تر می‌کند و دستگاه‌های مختلفی که باید به اتباع خارجی مانند اتباع ایرانی خدمات ارائه دهند نیز با مدیریتی که در این حوزه داریم، راحت‌تر می‌توانند این خدمات را ارائه کنند.

نزدیک به ۱۰۰ هزار تبعه مجاز به زیارت اربعین رفتند

رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت: امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از کسانی که به صورت قانونی در کشور ما زندگی می‌کردند، توانستند با اخذ بیمه و ثبت‌نام در سامانه سما به زیارت اربعین بروند.

یاراحمدی افزود: در حوزه‌های دیگر نیز می‌خواهیم این شرایط را ادامه دهیم تا کسانی که به صورت قانونی در کشور ما زندگی می‌کنند، موظف شوند مانند اتباع ایرانی به قانون پایبند باشند.

او ادامه داد: اداره کل اتباع ناظر بر این شرایط است و بازرسی‌هایی که انجام می‌دهیم برای این است که مطمئن شویم این شرایط قانونی به صورت کامل اجرا می‌شود. اقامت اتباع باید سالانه تمدید شود و اگر اقامت آنها تمدید شود، می‌توانند از بیمه و دیگر تسهیلات استفاده کنند.

تبعه غیرمجاز از منظر حقوقی جایگاهی برای دریافت خدمات ندارد

رئیس سازمان ملی مهاجرت، درباره اتباع غیرمجاز نیز گفت: اتباع غیر مجاز یک واقعیت و شخصیت حقوقی نیستند، بلکه افرادی هستند که تخلف کرده‌اند و جرم مشهود انجام داده‌اند. نیروی انتظامی موظف است افراد غیرمجاز را با توجه به فرآیندی که برای این کار تعریف شده، تحویل اداره کل اتباع دهد تا از کشور طرد شوند.

یاراحمدی افزود: فرد تبعه غیرمجاز از منظر حقوقی هیچ موقعیتی برای دریافت تسهیلات ندارد و او یک حق دارد و آن اینکه او را مجازات نمی‌کنیم و فقط او را طرد می‌کنیم و هیچ حق دیگری ندارد.

فارس؛ ۱۰۰ هزار تبعه مجاز و به همین میزان تبعه غیرمجاز

او با اشاره به وضعیت اتباع در استان فارس گفت: در استان فارس نزدیک به ۱۰۰ هزار تبعه مجاز دائمی داریم که این افراد با گذرنامه تردد می‌کنند و البته این افراد متغیر هستند.

یاراحمدی ادامه داد: به همین میزان نیز در استان فارس افراد غیرمجاز داریم که سال گذشته موفق شدیم نزدیک به ۶۰ هزار نفر از آنها را از استان طرد کنیم و بقیه نیز با توجه به شرایط خاص آنها در کشور و اینکه سال‌ها در این کشور حضور داشته‌اند، باید مسائلشان حل و سپس طرد شوند.

او تاکید کرد: ما در حال ادامه این طرح با یک رفتار انسانی هستیم، چرا که این افراد در کشور ما زندگی کرده و ارتباطاتی داشته‌اند که این ارتباطات، حق و حقوق قانونی ایجاد کرده است و باید این مسائل را طی یک زمان مشخص حل کنیم تا بتوانند از کشور خارج شوند.

۴.۸ میلیون تبعه مجاز و غیرمجاز در کشور

رئیس سازمان ملی مهاجرت با ارائه آماری از وضعیت اتباع در کشور گفت: در کشور چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تبعه مجاز و غیرمجاز داریم که از این تعداد، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تبعه مجاز و مابقی غیرمجاز هستند.

یاراحمدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، به رغم محدودیت‌هایی که نیروی انتظامی به دلیل شرایط کشور داشته، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز را طرد کرده‌ایم.