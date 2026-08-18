باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی روز سه‌شنبه در مراسم اربعین «شهید ایران، امام شهید سیدعلی خامنه‌ای» در خراسان شمالی اظهار کرد: انقلاب اسلامی خار چشم دشمنان است و این انقلاب با تکیه بر مبانی دینی و در مسیر فطرت حق‌جوی انسان‌ها، پیام خود را به بشریت عرضه کرده است.

وی افزود: دشمن برنمی‌تابد که نور انقلاب اسلامی و اندیشه‌ای که برای بشریت مطرح شده است، گسترش یابد و از این رو در سال‌های گذشته انواع توطئه‌ها و ترفندها را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است.

دشمن به دنبال تضعیف مؤلفه‌های قدرت ایران

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن تلاش داشت با تجزیه کشور، تسلط بر نفت ایران، تضعیف تمدن ایران اسلامی، نیروهای مسلح، مقاومت اسلامی و صنعت هسته‌ای، قدرت ملی کشور را از بین ببرد.

سردار ایزدی گفت: طرح موضوع هسته‌ای از سوی دشمن بهانه‌ای بیش نیست و دشمن در واقع دین و دانش ملت ایران را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به سال‌ها رویارویی جمهوری اسلامی ایران با دشمنان، افزود: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نبردی پیروزمندانه را آغاز کرده و در این مسیر از هدایت رهبری بهره مند بوده است.

انقلاب اسلامی تداوم راه شهداست

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تداوم راه شهداست، اظهار کرد: شهدا و رهبران انقلاب همواره مسیر تعالی و نجات ملت را دنبال کردند و در برابر دشمنان با استواری ایستادند.

وی افزود: مردم ایران در طول دوران مختلف انقلاب اسلامی و به ویژه دوران دفاع مقدس نشان دادند که پشتوانه اصلی کشور هستند و همانگونه که در جنگ هشت ساله در برابر دشمن ایستادند، امروز نیز می‌توانند مشکلات کشور را برطرف کنند.

سردار ایزدی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در مراحل مختلف با مشکلات و توطئه‌های دشمنان مواجه شد اما امام امت و رهبران انقلاب همواره تا پای جان از کشور و آرمان‌های ملت دفاع کردند.

ایران اسلامی با قدرت‌های بزرگ جهان مقابله می‌کند

وی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان پنجه در پنجه است و این جایگاه حاصل اقتدار رهبری، ایستادگی ملت و قدرتی است که در طول سال‌های پس از انقلاب شکل گرفته است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در نقاط مختلف جهان دلدادگان زیادی به انقلاب اسلامی وجود دارند و آنان معتقدند ملت ایران با ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ، کار بزرگی انجام داده است.

سردار ایزدی با اشاره به روند افول آمریکا اظهار کرد: امروز بسیاری از ملت‌ها شاهد افول قدرت آمریکا هستند و این موضوع نشان می‌دهد ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ می‌تواند به پیروزی منجر شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با وجود همه توطئه‌ها و فشارهای دشمنان مسیر خود را ادامه داده و با اتکا به مردم، رهبری و آرمان‌های شهدا به پیش خواهد رفت.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن تلاش می‌کرد سرمایه اجتماعی نظام را از بین ببرد اما مردم در جنگ رمضان به میدان آمدند و با حضور خود ترفند دشمن را نقش بر آب کردند و دستاوردهای آنان به خاکستر تبدیل شد.

سردار سرلشکر ایزدی اظهار کرد: امروز میلیون‌ها نفر برای زیارت اربعین حسینی راهی شده‌اند که سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنان زائران ایرانی هستند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کرد سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد اما مردم در جنگ رمضان به میدان آمدند و ترفند دشمن نقش بر آب شد و دستاوردهای آنان خاکستر شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن به دنبال تجزیه ایران اسلامی بود اما این هدف محقق نشد بلکه جمهوری اسلامی ایران محکم‌تر و قدرتمندتر از گذشته شد؛ به‌گونه‌ای که امروز دشمن نمی‌داند چه اقدامی باید انجام دهد و حتی برخی افراد مطرح آنان نیز اذعان دارند که نمی‌دانند در برابر ایران چه کاری باید انجام دهند.

ایران به قدرت منطقه‌ای و الهام‌بخش تبدیل شده است

سردار سرلشکر ایزدی خاطرنشان کرد: امروز ایران قدرت دارد و ما تمدن نوین انقلاب اسلامی را به پیش می‌بریم و حتی در منطقه نیز جمهوری اسلامی ایران به الگویی الهام‌بخش تبدیل شده است.

وی با اشاره به تغییر نگاه افکار عمومی در کشورهای غربی، اظهار کرد: حتی در میان مردم آمریکا نیز این پرسش شکل گرفته است و ۸۰ درصد جوانان این کشور مخالف جنگ هستند.

وی افزود: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای زیادی داشته و امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که دشمن نگران شده است؛ اساس پیروزی نیز شما مردم هستید.

خون شهدا، پیروزی را به ارمغان آورد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به عملیات‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: رزمندگان در این عملیات‌ها عاشقانه جنگیدند و خون مطهر آنان پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

سردار سرلشکر ایزدی تصریح کرد: امروز می‌توانیم به دنیا بگوییم که تجربه‌ای موفق داشته‌ایم؛ در شرایطی که تحت تحریم و فشار هستیم و در جنگ قرار داریم، ملت خداجوی و باشکوه ایران همچنان در صحنه حضور می‌یابد.

وی افزود: راه توحید پیوسته رو به توسعه است و انقلاب اسلامی نیز این مسیر را بیش از پیش توسعه خواهد داد.